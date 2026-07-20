Celestyal: Εισάγει tablets στις καμπίνες του Celestyal Discovery

Η Celestyal ολοκλήρωσε την εγκατάσταση tablet εντός καμπίνας και στο Celestyal Discovery, επεκτείνοντας τη συνεργασία της με τη SuitePad και αναβαθμίζοντας περαιτέρω την εμπειρία των επιβατών της.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ακολουθεί την επιτυχημένη εισαγωγή των tablets στο Celestyal Journey τον Νοέμβριο του 2025, καθιστώντας τη Celestyal την πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας που ενσωμάτωσε tablets της SuitePad σε όλες τις καμπίνες του στόλου της.

Τα tablets είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν με το πλοίο χωρητικότητας 1.360 επιβατών. Σχεδιασμένη για να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εν πλω και να απλοποιεί τον τρόπο επικοινωνίας των πληροφοριών, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους επιβάτες να διαχειρίζονται βασικά στοιχεία της κρουαζιέρας τους απευθείας από την καμπίνα τους.

Μέσω των tablets, οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για υπηρεσίες, να πραγματοποιούν κρατήσεις για προαιρετικές εκδρομές ξηράς, να κάνουν αγορές στα καταστήματα του πλοίου, να παραγγέλνουν μέσω της υπηρεσίας room service, να ζητούν αναβάθμιση της καμπίνας τους, να πραγματοποιούν κρατήσεις στα θεματικά εστιατόρια, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά επιπλέον υπηρεσιών. Παράλληλα, μπορούν να ενημερώνονται για βασικές πληροφορίες, όπως οι κατόψεις των καταστρωμάτων και το πρόγραμμα ψυχαγωγίας, αντικαθιστώντας τα έντυπα προγράμματα και ενημερωτικά φυλλάδια.

Η Janet Parton, Αντιπρόεδρος Marketing, Δημοσίων Σχέσεων και Εμπειρίας Πελατών της Celestyal, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη SuitePad έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη στο Celestyal Journey και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πλέον προσφέρουμε αυτή την τεχνολογία και σε όλους τους επιβάτες του Celestyal Discovery. Πρόκειται για μια απλή αλλά ουσιαστική αναβάθμιση, που προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία, περισσότερες επιλογές και περισσότερο χρόνο στους ταξιδιώτες μας για να απολαύσουν την εμπειρία της κρουαζιέρας τους.»

Πρόσφατα, η Celestyal ανακοίνωσε και το πρώτο της αποκλειστικό πρόγραμμα κρουαζιέρας στη Δυτική Μεσόγειο, παρουσιάζοντας το νέο δρομολόγιο «Μεσογειακή Οδύσσεια: Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο» διάρκειας 14 διανυκτερεύσεων, το οποίο θα πραγματοποιείται με το Celestyal Discovery.

Η κρουαζιέρα θα προσεγγίζει τη Μάλαγα της Ισπανίας, με διευρυμένη παραμονή, το Γιβραλτάρ, την Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, επίσης με διευρυμένη διάρκεια παραμονής, το Κάδιθ της Ισπανίας, τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, με διανυκτέρευση, την Ταγγέρη του Μαρόκου, τη Βαλένθια της Ισπανίας, την Πάλμα της Μαγιόρκα, τη Sète της Γαλλίας και τη Βαρκελώνη (Ταραγόνα), με διανυκτέρευση.