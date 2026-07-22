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Τέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος – Ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του
Πολιτική
14:05 - 22 Ιουλ 2026

Τέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος – Ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του

Reporter.gr Newsroom
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Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε, με βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο πρώην πρόεδρός του Σωκράτης Φάμελλος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φάμελλος παραιτήθηκε πριν από 13 ημέρες, ύστερα από ισχυρές πιέσεις από την ηγεσία της Κουμουνδούρου. Είχε επιχειρήσει να θέσει τον ΣΥΡΙΖΑ υπό την ομπρέλα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο δεν βρήκε την απαραίτητη ανταπόκριση από τον πρώην πρωθυπουργό. Παράλληλα, λόγω της φυγόκεντρης τάσης στο εσωτερικό του κόμματος, είχε χάσει τη στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον, την ηγεσία της Κουμουνδούρου έχει αναλάβει η Ρένα Δούρου.

Στο βίντεο, ο κ. Φάμελλος αφήνει αιχμές κατά όσων στον ΣΥΡΙΖΑ δεν στήριξαν το εγχείρημα της συμπόρευσης με στόχο την πτώση της Δεξιάς. Τόνισε επίσης ότι λυπάται για το αδιέξοδο του ευρύτερου χώρου.Παράλληλα, σημειώνει ότι η απόφασή του δεν ήταν εύκολη, αλλά υπογραμμίζει πως παραμένει προσηλωμένος στους αγώνες της Αριστεράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/07/2026 - 14:24
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