Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Υπογράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης (5/8) στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), προκειμένου να συμμετάσχει στην πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

«Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος», το οποίο «βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας».

Όπως έγραφε το «R» σε προηγούμενο ρεπορτάζ, η είσοδος της γαλλικής εταιρεία στο έργο των €1,9 δισ. – με τα 657 εκατ. ευρώ εξ αυτών να έχουν εξασφαλιστεί ως ευρωπαϊκή επιχορήγηση μέσω του Connecting Europe Facility (CEF) – αναζωπυρώνει τις ελπίδες πως η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει, μετά από τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις των τελευταίων μηνών, αφού η γαλλική «σφραγίδα» ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου.

Σημειώνεται πως η Great Sea Interconnector (GSI) δημιουργήθηκε εξαρχής ως το ειδικό εταιρικό όχημα (SPV) για την ανάπτυξη και υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με στόχο τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών στο έργο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η είσοδος της Meridiam στο μετοχικό της σχήμα υλοποιεί τον αρχικό αυτό σχεδιασμό και, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ενισχύει σημαντικά τη χρηματοδοτική επάρκεια και τις προοπτικές του έργου.

Ο ΑΔΜΗΕ εξακολουθεί να διατηρεί τον ρόλο του στρατηγικού μετόχου και βασικού εταίρου, διαθέτοντας δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας. Παράλληλα, παραμένει επικεφαλής του τεχνικού σχεδιασμού και θα αναλάβει τη λειτουργία της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφική συμμετοχή της Meridiam ενισχύει την κεφαλαιακή βάση της GSI, προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία και βελτιώνει τις δυνατότητες υλοποίησης του έργου.

Πέρα από την προαναφερόμενη συμφωνία, υπογράφεται και στρατηγική συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans, βάσει της οποίας τα τρία μέρη θα συνεργαστούν για την επιτάχυνση των εργασιών, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού.

Τι «κερδίζει» η Ελλάδα από τη Meridiam

Η Meridiam αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές, αναπτυξιακούς φορείς και διαχειριστές έργων υποδομής, με έδρα το Παρίσι και έντονη δραστηριότητα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη έργων στρατηγικής σημασίας στον τομέα των δημόσιων υποδομών, τα οποία σχεδιάζει, χρηματοδοτεί, υλοποιεί και διαχειρίζεται με μακροπρόθεσμη επενδυτική προσέγγιση, σε συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς.

Το χαρτοφυλάκιο της Meridiam περιλαμβάνει εμβληματικές υποδομές στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου – Γερμανίας, ένα από τα μεγαλύτερα διακρατικά ενεργειακά έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Ευρώπη.

Με βάση τα παραπάνω, κύκλοι του Μαξίμου τονίζουν πως η είσοδος της Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της GSI, θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, αποτελεί σημαντική ενίσχυση για το έργο, προσθέτοντας διεθνή εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα. Παράλληλα, συμβάλλει στην προώθηση του στρατηγικού στόχου της εταιρείας για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Ελλάδας, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνολική ανθεκτικότητα των δύο χωρών.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η συμφωνία θα αποτελέσει καταλύτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων του έργου και να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοδοτικού του σχήματος.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης του έργου από την ΕΤΕπ, ενώ προχωρά και η ωρίμανση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ισραήλ. Ο ΑΔΜΗΕ, έχοντας την ευθύνη της υλοποίησης του έργου, έχει ολοκληρώσει τη μελέτη κόστους-οφέλους και αναμένεται να τη διαβιβάσει τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προόδου για την περαιτέρω ανάπτυξη της διασύνδεσης.