Έκρηξη πλούτου από την τεχνητή νοημοσύνη: Νέοι δισεκατομμυριούχοι και αποτιμήσεις-ρεκόρ

Η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) δημιουργεί δεκάδες νέους δισεκατομμυριούχους και περιουσίες-μαμούθ με πρωτοφανή ταχύτητα. Σύμφωνα με την CB Insights, 498 ιδιωτικές εταιρείες ΤΝ (“μονόκεροι”) αποτιμώνται πλέον άνω του 1 δισ. δολαρίων, με συνολική αξία 2,7 τρισ. δολαρίων. Πάνω από 100 από αυτές ιδρύθηκαν μετά το 2023. Η άνοδος τροφοδοτείται από τεράστιες χρηματοδοτήσεις, όπως της Anthropic (170 δισ. δολ. αποτίμηση), της OpenAI (500 δισ.) και της Thinking Machines Lab της Mira Murati (12 δισ.).

Παρά τον πλούτο, οι περισσότερες περιουσίες παραμένουν «κλειδωμένες» σε ιδιωτικές εταιρείες, δυσκολεύοντας την άμεση ρευστοποίηση. Ωστόσο, η ανάπτυξη δευτερογενών αγορών, συγχωνεύσεων και εξαγορών προσφέρει νέες δυνατότητες ρευστότητας. Από το 2023, έχουν σημειωθεί 73 σημαντικές συναλλαγές.

Τον Μάρτιο, το Bloomberg υπολόγισε ότι τέσσερις από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες ΤΝ είχαν ήδη δημιουργήσει τουλάχιστον 15 δισεκατομμυριούχους με συνολική περιουσία 38 δισ. δολαρίων — και από τότε έχουν προστεθεί περισσότεροι από δώδεκα νέοι «μονόκεροι».

Κεφάλαια-ρεκόρ και νεόκοποι κολοσσοί

Η Mira Murati, που αποχώρησε από την OpenAI τον Σεπτέμβριο του 2024, ίδρυσε την Thinking Machines Lab τον Φεβρουάριο και μέσα σε πέντε μήνες συγκέντρωσε 2 δισ. δολάρια στον μεγαλύτερο γύρο αρχικής χρηματοδότησης στην ιστορία, αποτιμώντας την εταιρεία στα 12 δισ. δολάρια.

Η Anthropic AI διαπραγματεύεται νέο γύρο άντλησης 5 δισ. δολαρίων με αποτίμηση 170 δισ. δολαρίων — σχεδόν τριπλάσια από τον Μάρτιο. Ο CEO Dario Amodei και οι έξι συνιδρυτές της θεωρείται πλέον πως είναι πολυδισεκατομμυριούχοι.

Η Anysphere αποτιμήθηκε τον Ιούνιο στα 9,9 δισ. δολάρια και λίγες εβδομάδες αργότερα φέρεται να έλαβε προσφορές αποτίμησης 18–20 δισ. δολαρίων, γεγονός που πιθανότατα καθιστά τον 25χρονο ιδρυτή της, Michael Truell, δισεκατομμυριούχο.

Πλούτος «κλειδωμένος» σε ιδιωτικές εταιρείες

Η πλειονότητα του πλούτου της ΤΝ βρίσκεται σε ιδιωτικές εταιρείες, δυσκολεύοντας τους μετόχους και ιδρυτές να τον ρευστοποιήσουν. Σε αντίθεση με την εποχή του dot-com, οι startups σήμερα μπορούν να παραμένουν ιδιωτικές για χρόνια, χάρη στη συνεχή εισροή κεφαλαίων από venture capitals, κρατικά επενδυτικά ταμεία και οικογενειακά γραφεία.

Ωστόσο, η άνθηση των δευτερογενών αγορών επιτρέπει σε μετόχους να πουλούν τις μετοχές τους, ενώ δομημένες πωλήσεις και προσφορές αγοράς γίνονται όλο και πιο συχνές. Η OpenAI, για παράδειγμα, συζητά δευτερογενή πώληση μετοχών για να δώσει ρευστότητα στους εργαζομένους της, με προτεινόμενη αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων.

Το νέο «χρυσό τρίγωνο» της ΤΝ

Η «καρδιά» της έκρηξης παραμένει η Silicon Valley. Το Σαν Φρανσίσκο έχει πλέον 82 δισεκατομμυριούχους — περισσότερους από τη Νέα Υόρκη (66) — και ο αριθμός των εκατομμυριούχων στην περιοχή έχει διπλασιαστεί σε δέκα χρόνια. Η αγορά ακινήτων καταγράφει ρεκόρ, με περισσότερες πωλήσεις άνω των 20 εκατ. δολαρίων από ποτέ, ενώ ενοίκια και τιμές έχουν εκτοξευθεί.

«Είναι εντυπωσιακό πόσο συγκεντρωμένο γεωγραφικά είναι αυτό το κύμα», σημειώνει ο McAfee. «Εδώ και 25 χρόνια ακούω να λένε ότι η Silicon Valley τελείωσε. Όμως η Silicon Valley παραμένει η Silicon Valley».

Στόχος των διαχειριστών πλούτου

Μελλοντικές IPOs αναμένεται να μετατρέψουν μεγάλο μέρος αυτού του ιδιωτικού πλούτου σε ρευστό, προσφέροντας ευκαιρίες σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης πλούτου. Ήδη, οι μεγαλύτεροι παίκτες του χώρου προσεγγίζουν τους νέους δισεκατομμυριούχους της ΤΝ.

Παρόλα αυτά, όπως και στην εποχή του dot-com, η πλειονότητα του πλούτου παραμένει μη ρευστή. Οι «νεόπλουτοι» της ΤΝ συχνά επενδύουν πρώτα σε παρόμοιες εταιρείες του δικτύου τους, πριν στραφούν στη διαφοροποίηση και στην επαγγελματική διαχείριση.

Ο Krinsky προβλέπει ότι, όπως και οι dot-commers, έτσι και οι AI founders θα καταλήξουν να εκτιμήσουν τις παραδοσιακές υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου — από φορολογικό και κληρονομικό σχεδιασμό, μέχρι συμβουλές φιλανθρωπίας και χαρτοφυλάκια επενδύσεων. «Μετά από μερικά “τραντάγματα”, οι άνθρωποι αναζητούν επαγγελματίες για να τους προστατέψουν από τον εαυτό τους. Περιμένω το ίδιο και με την ομάδα της ΤΝ», καταλήγει.