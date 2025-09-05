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Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε φωτογραφίες μας στο ChatGPT;
Τεχνολογία
08:12 - 05 Σεπ 2025

Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε φωτογραφίες μας στο ChatGPT;

Reporter.gr Newsroom
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Από ένα εξάνθημα στο χέρι, μέχρι μια καρτουνίστικη εκδοχή της selfie σου· φαίνεται αθώο να ανεβάζεις μια φωτογραφία στο ChatGPT. Όμως, ειδικοί προειδοποιούν: κάθε εικόνα που μοιράζεσαι με ένα chatbot μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα απ’ όσα νομίζεις και να μείνει στο «ψηφιακό αρχείο» για πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι.

Όσο το ChatGPT γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, ολοένα και περισσότεροι χρήστες ανεβάζουν φωτογραφίες στην πλατφόρμα για να πάρουν απαντήσεις ή απλώς... για διασκέδαση. Κάποιοι ζητούν να μάθουν τι είναι ένα εξάνθημα στο σώμα τους ή να τους ερμηνεύσει τα αποτελέσματα μιας ιατρικής εξέτασης. Άλλοι ανεβάζουν φωτογραφίες για να μετατραπούν σε κινούμενα σχέδια ή για να δουν πώς θα μοιάζουν στα γεράματα. Φαινομενικά ακίνδυνο, αλλά είναι πραγματικά;

Η απάντηση, σύμφωνα με ειδικούς που μιλούν στη Wall Street Journal, είναι μάλλον ανησυχητική. Όπως προειδοποιεί ο Jacob Hoffman-Andrews από την οργάνωση για τα ψηφιακά δικαιώματα Electronic Frontier Foundation, «είναι σημαντικό να μην ανεβάζετε φωτογραφίες τις οποίες δεν θα θέλατε να δει ποτέ κανένας».

Ο λόγος είναι απλός αλλά όχι προφανής: «Οι χρήστες πρέπει να βλέπουν τα chatbots σαν ένα μέρος όπου οι φωτογραφίες τους θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όπως το iCloud ή το Google Photos — αλλά με πρόσθετους κινδύνους». Αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι μόνο τεχνικής φύσης, όπως ένα ενδεχόμενο χακάρισμα, αλλά έχουν να κάνουν και με τις ίδιες τις εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η OpenAI, για παράδειγμα, δηλώνει ότι κάποιες συνομιλίες εξετάζονται δειγματοληπτικά από ανθρώπους, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των απαντήσεων. Κι αυτό ισχύει ακόμα και αν ο χρήστης έχει διαγράψει τη συνομιλία του. Η πιθανότητα να δει ένας υπάλληλος της εταιρείας μια φωτογραφία που ανέβασες δεν είναι μηδενική.

Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο οι φωτογραφίες να χρησιμοποιούνται - χωρίς ρητή συγκατάθεση - για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Και όπως σημειώνει η WSJ, κάποιες φωτογραφίες, ειδικά όσες ξεχωρίζουν από τον μέσο όρο ή έχουν γίνει viral, είναι πιθανότερο να αποθηκευτούν στη «μνήμη» του συστήματος και να εμφανιστούν μελλοντικά σε αποτελέσματα για άλλους χρήστες, έστω και με διαφορετική μορφή.

Ακόμα και μια απλή φωτογραφία μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητα metadata: την ακριβή τοποθεσία, την ημερομηνία λήψης, ακόμα και προσωπικές πληροφορίες που διακρίνονται στο φόντο — από έναν λογαριασμό μέχρι μια ιατρική διάγνωση. Αν τα δεδομένα αυτά πέσουν σε λάθος χέρια, μπορεί να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που δεν έχουμε προβλέψει.

Η Sarah Myers West, του οργανισμού AI Now Institute, θέτει τον προβληματισμό πιο ξεκάθαρα: «Ό,τι και εάν ανεβάζετε, πρόκειται να έχει "ζωή" πολύ μεγαλύτερη από τη στιγμή κατά την οποία χρησιμοποιείτε το σύστημα».

Και το τοπίο, όπως λένε οι ειδικοί, μπορεί να αλλάξει ριζικά στο μέλλον. Οι πολιτικές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης σήμερα δεν εγγυώνται τίποτα για το αύριο, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Επομένως, το «μήνυμα» είναι σαφές: ό,τι δεν θα θέλαμε να κυκλοφορήσει χωρίς τη συγκατάθεσή μας, καλύτερα να το κρατήσουμε στο κινήτο μας.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 01:22
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