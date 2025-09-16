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Uni Systems: Με την κοινοπραξία EUCYBERSAFΕ αναλαμβάνει παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς
Τεχνολογία
12:32 - 16 Σεπ 2025

Uni Systems: Με την κοινοπραξία EUCYBERSAFΕ αναλαμβάνει παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DIGIT) ανέθεσε τη σύμβαση-πλαίσιο για την Εξωτερική Υποστήριξη Ασφαλείας Πληροφορικής (CLOUD II DPS 2 MC17 FREIA-Lot1) στην κοινοπραξία EUCYBERSAFE, η οποία αποτελείται από τις Unisys (επικεφαλής), Uni Systems και Wavestone. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ανώτατη αξία που ξεπερνάει τα 326 εκ. ευρώ και διάρκεια 48 μηνών (2025–2029), η σύμβαση-πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρο το θεσμικό οικοσύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους ωφελούμενους φορείς περιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι θεσμικοί οργανισμοί της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ένωσης.

Η Uni Systems και η κοινοπραξία EUCYBERSAFE αναλαμβάνουν το Lot 1 - Τεχνικές Υπηρεσίες Λειτουργίας καλύπτοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες των αναθετουσών αρχών που απαιτούν προηγμένη τεχνική και μηχανική (engineering) εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβάνοντας υπηρεσίες όπως:

  • Ανάπτυξη και συντήρηση κανόνων ανίχνευσης για συστήματα SIEM, προσαρμοσμένων στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο απειλών.
  • Διαχείριση ειδοποιήσεων και διαδικασιών αντιμετώπισης περιστατικών.
  • Αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματολογικής ανάλυσης και της ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού.
  • Καθορισμός και υλοποίηση ασφαλών αρχιτεκτονικών πληροφορικής.
  • Έλεγχος κώδικα, δοκιμές διείσδυσης (penetration testing) και διαχείριση ευπαθειών.
  • Ανάπτυξη προσαρμοσμένης πληροφόρησης περί απειλών (threat intelligence) βασισμένης σε δημόσιες, εμπορικές και θεσμικές πηγές.
  • Πρόληψη, threat hunting και παρακολούθηση κακόβουλων παραγόντων.

«Η κυβερνοασφάλεια σήμερα είναι κάτι παραπάνω από άμυνα. Είναι η οικοδόμηση ανθεκτικότητας και εμπιστοσύνης στο ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης», δήλωσε ο Δημήτρης Καβαλλιέρος, International BU Director της Uni Systems. «Μέσα από το έργο FREIA, η κοινοπραξία EUCYBERSAFE ενώνει δυνάμεις συνδυάζοντας τη σε βάθος τεχνογνωσία με αποδεδειγμένη εμπειρία τους, ώστε να υποστηριχθούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη, την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματική απόκριση απέναντι στις πιο προηγμένες κυβερνοαπειλές. Στη Uni Systems, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας μας για να συμβάλουμε στην προστασία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού μέλλοντος.»

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