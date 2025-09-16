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Μπρατάκος στο ΕΒΕΑ: «Νέα παραγωγική στρατηγική για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας
Επιχειρήσεις
12:22 - 16 Σεπ 2025

Μπρατάκος στο ΕΒΕΑ: «Νέα παραγωγική στρατηγική για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η ανάγκη για την άμεση υλοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών και τη μετάφρασή τους σε συγκεκριμένες πολιτικές που θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, αναδείχθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Παύλου Μαρινάκη.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ευχαρίστησε για την πρόσκληση τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννη Μπρατάκο και τόνισε: «Τα Επιμελητήρια όλης της Ελλάδας είναι σίγουρα κομβικοί συμμέτοχοι στη δημόσια συζήτηση, όπως το ΕΒΕΑ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφύγουμε συνολικά όσοι συμμετέχουμε στη δημόσια συζήτηση, δύο πολύ μεγάλους κινδύνους: Ο ένας είναι η ισοπέδωση και ο άλλος είναι το να πανηγυρίζουμε ότι όλα τα κάναμε τέλεια. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά και γενναία βήματα σε αυτή τη χώρα, σε επίπεδο οικονομικό, σε επίπεδο επιχειρηματικό, κυρίως σε επίπεδο μείωσης των βαρών και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις. Αυτοί οι 83 άμεσοι και έμμεσοι φόροι που μειώσαμε δεν είναι αριθμοί, είναι λιγότερα βάρη για την κοινωνία. Παράλληλα αυτοί οι φόροι που πληρώνουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα δεν πετιούνται σε ένα «βαρέλι δίχως πάτο». Αρχίζει πλέον το κράτος, δηλαδή και έχει μια σημαντική ανταπόδοση. Όσο, λοιπόν, μας το επιτρέψουν τα δημόσια οικονομικά θα φροντίσουμε μετά τη στήριξη των πολιτών, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση, κατά το δυνατόν περισσότερο και στο επιχειρείν. Και βασιζόμαστε σε εσάς, στη συμβολή των επιμελητηρίων στο να κινητροδοτηθούν επιχειρήσεις, ώστε να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους νέους ή στους υποψήφιους γονείς, ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, να μετασχηματίσουμε το παραγωγικό μοντέλο, να πολλαπλασιάσουμε τις επενδυτικές δυνατότητες της χώρας, να διευρύνουμε τους τομείς της παραγωγής που μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις και να κάνουμε πράξη τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με έναν ουσιαστικό επαγγελματικό προσανατολισμό».

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, καλωσορίζοντας τον κ. Μαρινάκη, επεσήμανε ότι η παρουσία του, αμέσως μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις προοπτικές της οικονομίας και τις ανάγκες της αγοράς.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μπρατάκος χαιρέτισε τις κυβερνητικές αποφάσεις, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμα, στοχευμένα και δημοσιονομικά συνετά μέτρα, που απευθύνονται στη μεσαία τάξη, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους αγρότες και στην περιφέρεια. Όπως τόνισε, «η ενίσχυση αυτών των κοινωνικών και παραγωγικών στρωμάτων δεν έχει μόνο κοινωνική διάσταση, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στις πρωτοβουλίες που αφορούν την εξωστρέφεια, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και την απλούστευση των διαδικασιών. «Αυτό που χρειάζεται τώρα», σημείωσε, «είναι ταχύτητα, συνέπεια και συνεργασία, ώστε οι εξαγγελίες να μετατραπούν σε πράξεις που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του επιχειρηματία».

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ στάθηκε επίσης στην ανάγκη για μόνιμο μηχανισμό μείωσης του ενεργειακού κόστους, στην προώθηση πράσινων πολιτικών, καθώς και στην επιτάχυνση θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως το Κτηματολόγιο και τα χωροταξικά πλαίσια, που ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου και απελευθερώνουν επενδυτικές δυνάμεις. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της κάλυψης κενών θέσεων εργασίας και του κλεισίματος του χάσματος δεξιοτήτων μέσω ενεργητικών πολιτικών κατάρτισης και στενότερης σύνδεσης εκπαίδευσης με την αγορά.

Τόνισε ακόμη ότι η μείωση φόρων και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος έχουν θετική επίδραση στην πραγματική οικονομία, αλλά για να διασφαλιστεί η προοπτική απαιτείται μια συνεκτική στρατηγική για την επιχειρηματικότητα, που θα στηρίζεται στη σταθερότητα του φορολογικού περιβάλλοντος, στην καινοτομία, στις πράσινες επενδύσεις και στην ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια.

Κλείνοντας, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι «το μεγάλο ζητούμενο είναι να περάσουμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα μας επιτρέψει να παράγουμε περισσότερο και καλύτερα. Μια οικονομία βιώσιμη, εξωστρεφή και ανθεκτική, που θα προσφέρει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές και θα δίνει προοπτική στους νέους».

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