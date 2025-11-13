ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Τεράστιο χάσμα στην ανεργία γυναικών και ανδρών - Υψηλότερα τα ποσοστά ανεργίας των νέων από τα αντίστοιχα της Ευρωζώνης
Οικονομία
14:57 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει ένα από τα μεγαλύτερα χάσματα ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του οργανισμού για τον Σεπτέμβριο του 2025. Παρά τη σταθερότητα στο συνολικό ποσοστό ανεργίας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι διαφορές μεταξύ των φύλων παραμένουν έντονες, με την ανεργία των γυναικών να υπερβαίνει κατά περισσότερες από τρεις ποσοστιαίες μονάδες εκείνη των ανδρών. Την ίδια στιγμή, τα ποσοστά της ανεργίας μεταξύ των νέων παρουσιάζονται υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. 

Ταυτόχρονα, η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ακολουθώντας τις γενικότερες τάσεις στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο η συνολική ανεργία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 8,2%, μειωμένη από το 8,9% που καταγράφηκε τον Ιανουάριο και 10,1% το 2024, ενώ στην ευρωζώνη η ανεργία ήταν 6,3%.

Η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα ανήλθε στο 10,9% (έναντι 6,5% στην ευρωζώνη), ενώ των ανδρών στο 6% (6,2% στην ευρωζώνη). Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών η ανεργία έφτασε το 18,5% (14,4% στην ευρωζώνη), ενώ στους άνω των 24 ετών περιορίστηκε στο 7,7% (5,5% στην ευρωζώνη).

Παρά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τη σταδιακή ανάκαμψη από την κρίση χρέους, η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα. Η μακροχρόνια ανεργία και η περιορισμένη πρόσβαση των νέων στην εργασία υπογραμμίζουν την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές. Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης, αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στήριξης προγραμμάτων απασχόλησης για τους νέους, ώστε να μειωθούν τα υπάρχοντα χάσματα.

Στην υπόλοιπη περιοχή του ΟΟΣΑ, τα ποσοστά ανεργίας παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερά τον Σεπτέμβριο, με τις 24 από τις 32 χώρες να μην καταγράφουν μεταβολή σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ τέσσερις παρουσίασαν μικρή αύξηση και τέσσερις μείωση. Εντυπωσιακά χαμηλά ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Τσεχία και το Ισραήλ, με τη Νότια Κορέα να φτάνει ιστορικό χαμηλό 2,5%. Αντίθετα, η Ισπανία παραμένει η μόνη χώρα με διψήφιο ποσοστό ανεργίας, αναδεικνύοντας τις περιφερειακές ανισότητες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη, τα συνολικά ποσοστά ανεργίας διατηρήθηκαν σταθερά στο 6,0% και 6,3%, αντίστοιχα. Στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης δεν καταγράφηκαν αλλαγές, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και τη Σλοβενία που σημείωσαν αύξηση, και τη Φινλανδία και την Αυστρία που εμφάνισαν μείωση, κυρίως λόγω της υποχώρησης της ανεργίας στις γυναίκες άνω των 25 ετών. Εκτός ευρωζώνης, μικρές αυξήσεις κατέγραψαν η Ουγγαρία και η Αυστραλία, ενώ ο Καναδάς παρουσίασε μικρή μείωση στο 6,9% τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας θετική τάση στη Βόρεια Αμερική.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει επίσης ότι το χάσμα μεταξύ ανεργίας νέων και ενηλίκων παραμένει σημαντικό. Ενώ σε χώρες όπως το Ισραήλ και η Ιαπωνία η διαφορά δεν ξεπερνά τη 1,5 ποσοστιαία μονάδα, στο Λουξεμβούργο, την Ισπανία και την Κολομβία η διαφορά υπερβαίνει τις 15 μονάδες, αναδεικνύοντας τις άνισες συνθήκες ανάκαμψης στις αγορές εργασίας του ΟΟΣΑ.

