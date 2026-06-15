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BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης
Τεχνολογία
18:46 - 15 Ιουν 2026

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Γιώργος Αλεξάκης
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Περισσότεροι από 230 εκθέτες από 11 χώρες, περίπου 100 startups, πάνω από 120 ομιλητές και ισχυρή παρουσία επιχειρήσεων, επενδυτών και θεσμικών φορέων συνθέτουν το φετινό οικοσύστημα της BEYOND 2026, η οποία ανοίγει τις πύλες της από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo.

Με κεντρικό μήνυμα «BEYOND FRACTURES. Where Innovation Meets the Real Market», η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να μετατραπούν από καινοτόμες ιδέες σε ουσιαστικά εργαλεία ανάπτυξης για την οικονομία και την κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των διοργανωτών υπογράμμισαν τον στρατηγικό ρόλο της έκθεσης στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της χώρας και στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ έρευνας, επιχειρηματικότητας και αγοράς.

Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε τη BEYOND ώριμο πλέον θεσμό για το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποκτά ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο ευρωπαϊκό περιβάλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επενδύσεις που υλοποιούνται στη χώρα σε data centers, στις νέες ψηφιακές υποδομές που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον τομέα του διαστήματος και των τεχνολογιών αιχμής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά η διάχυση της γνώσης προς τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να αξιοποιηθεί ως εργαλείο παραγωγικότητας και ανάπτυξης.

Οι «ρωγμές» της νέας ψηφιακής εποχής

Ο συνιδρυτής των Industry Disruptors – Game Changers, Μιχάλης Στάγκος, παρουσίασε τη θεματική ταυτότητα της έκθεσης, εξηγώντας ότι η BEYOND 2026 εστιάζει στις αλλαγές και τις προκλήσεις που προκαλεί η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοργάνωση διευρύνει το πεδίο αναφοράς της, εντάσσοντας θεματικές που αφορούν τη φαρμακευτική βιομηχανία, τα data centers, τις έξυπνες υποδομές, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την εκπαίδευση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημιουργικότητα, με τη συμμετοχή του Netflix σε ειδική πρωτοβουλία για την οπτικοακουστική παραγωγή, αλλά και σε συζητήσεις γύρω από τα fake news, την παραπληροφόρηση και τις κοινωνικές επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διεθνής διάσταση και επιχειρηματικές ευκαιρίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Project Manager της ΔΕΘ-Helexpo, Σέβη Καφφά, η BEYOND 2026 συγκεντρώνει περισσότερους από 230 εκθέτες από 11 χώρες και περίπου 100 νεοφυείς επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιχειρηματικές συνεργασίες μέσω του B2B Area, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας και το Enterprise Europe Network, προσφέροντας οργανωμένο περιβάλλον συναντήσεων μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών, ερευνητικών φορέων και startups.

Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή του ΕΒΕΑ, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σλοβακία, ενισχύοντας τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την πραγματική οικονομία.

Startup Village και διεθνείς διαγωνισμοί

Η έκθεση διατηρεί στο επίκεντρο τη νεοφυή επιχειρηματικότητα μέσω του Beyond Tomorrow Startup Village. Δέκα startups θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στον τελικό του Startup World Cup 2026 στο Σαν Φρανσίσκο, όπου το επενδυτικό έπαθλο φτάνει το 1 εκατ. δολάρια, ενώ δύο ακόμη θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό Creative Business Cup Final 2026 στην Κοπεγχάγη.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις όπως το Startup World Cup Pitching Competition και το Hackathon by ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πάνω από 120 ομιλητές στο AI Fractures Forum

Παράλληλα με την έκθεση θα διεξαχθεί το AI Fractures Forum, με περισσότερους από 120 ομιλητές σε τρεις θεματικές σκηνές και συμμετοχές από τον διεθνή χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης εξειδικευμένα workshops από φορείς και εταιρείες όπως η Microsoft, η KPMG, ο ΟΒΙ, το ΤΕΕ και ο ΣΦΕΕ, ενώ την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί ειδική ημερίδα της ΚΕΔΕ με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 δημάρχων από όλη τη χώρα.

Γέφυρα ανάμεσα στην καινοτομία και την πραγματική οικονομία

Ο Managing Director της Be-Best, Ευάγγελος Χαραλάμπους, τόνισε ότι η αποστολή της BEYOND παραμένει η μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτικών εργαλείων στις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Όπως ανέφερε, η έκθεση δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική διοργάνωση, αλλά μια πλατφόρμα συνεργασίας που φιλοδοξεί να μετατρέψει τις νέες τεχνολογικές τάσεις σε πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο βιώσιμου ψηφιακού οικοσυστήματος για τη χώρα.

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