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Η ΕΕ στέλνει μήνυμα στις Big Tech: Οι κανόνες δεν αλλάζουν
Τεχνολογία
16:36 - 02 Ιουλ 2026

Η ΕΕ στέλνει μήνυμα στις Big Tech: Οι κανόνες δεν αλλάζουν

Reporter.gr Newsroom
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Πριν από λίγες ώρες, η ισχύς του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά, καθώς το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την έφεση της Google και της μητρικής της εταιρείας, Alphabet, επικυρώνοντας πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 4,1 δισ. ευρώ.

Όπως μας υπενθυμίζει το Bloomberg, η υπόθεση ξεκίνησε το 2018, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του λειτουργικού συστήματος Android.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εταιρεία προχώρησε σε τρεις διαφορετικές αντιανταγωνιστικές πρακτικές που ενίσχυσαν περαιτέρω την κυριαρχία της μηχανής αναζήτησης Google. Μεταξύ άλλων, υποχρέωνε τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων να προεγκαθιστούν την εφαρμογή Google Search και τον φυλλομετρητή Chrome ως προϋπόθεση για να αποκτήσουν άδεια χρήσης του Play Store, του ηλεκτρονικού καταστήματος εφαρμογών για το Android.

Η σημερινή απόφαση επικυρώνει ουσιαστικά την ετυμηγορία του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ του Σεπτεμβρίου 2022. Τότε, το δικαστήριο είχε μειώσει το αρχικό πρόστιμο από 4,3 δισ. ευρώ σε 4,1 δισ. ευρώ, κρίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές αρχές δεν είχαν τεκμηριώσει επαρκώς ορισμένες από τις παραβάσεις που αποδίδονταν στην εταιρεία.

Η ένωση FairSearch, μία από τις οργανώσεις που είχαν υποβάλει την αρχική καταγγελία, χαρακτήρισε τη σημερινή απόφαση σημαντική νίκη απέναντι στις αντιανταγωνιστικές πρακτικές της Google. Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστήριξε ότι η απόφαση δεν αναγνωρίζει τις «σημαντικές επενδύσεις» που έχει πραγματοποιήσει ώστε το Android να παραμένει ανοικτό, διαλειτουργικό και δωρεάν.

Για την Google, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να έχει και ευρύτερες συνέπειες, καθώς η δικαστική απόφαση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέο κύμα αγωγών από επιχειρήσεις ή άλλους φορείς που θεωρούν ότι ζημιώθηκαν από τις πρακτικές της.

Παρότι η συγκεκριμένη υπόθεση ανάγεται στην περίοδο που επίτροπος Ανταγωνισμού ήταν η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, η διάδοχός της, Τερέζα Ριμπέρα, συνεχίζει τη σκληρή γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Νωρίτερα φέτος, η Κομισιόν κάλεσε την Google να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA). Ειδικότερα, ζητεί από την εταιρεία να άρει τα τεχνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τη λειτουργία ανταγωνιστικών υπηρεσιών αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη στο Android, καθώς και να παρέχει κρίσιμα δεδομένα σε άλλους παρόχους μηχανών αναζήτησης. Παράλληλα, η Google βρίσκεται υπό έρευνα και για καταγγελίες ότι υποβαθμίζει αθέμιτα ορισμένα δημοσιογραφικά αποτελέσματα στις αναζητήσεις της.

Η αυστηρή ρυθμιστική πολιτική των Βρυξελλών απέναντι στις Big Tech αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο τριβής στις διατλαντικές σχέσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναδείξει το ζήτημα σε μία από τις βασικές αιτιάσεις του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η σημερινή απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου καταδεικνύει ότι το ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο δεν δείχνει διατεθειμένο να αλλάξει πορεία.

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