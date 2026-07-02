Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β' τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree

Η Tesla ανακοίνωσε αποτελέσματα παραγωγής και παραδόσεων οχημάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 που ξεπέρασαν με μεγάλη διαφορά τις εκτιμήσεις της Wall Street, σηματοδοτώντας μια ισχυρή προσπάθεια ανάκαμψης μετά από δύο συνεχόμενα έτη υποχώρησης των πωλήσεων.

Τα βασικά μεγέθη του β' τριμήνου

- Παραδόσεις οχημάτων: 480.126

- Παραγωγή οχημάτων: 451.758

Οι αναλυτές ανέμεναν περίπου 406.600 παραδόσεις, σύμφωνα με το StreetAccount, ενώ η ίδια η Tesla είχε δημοσιεύσει μέση εκτίμηση 406.024 οχημάτων.

Για λόγους σύγκρισης, η εταιρεία είχε ανακοινώσει:

- περίπου 384.000 παραδόσεις το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025,

- 358.023 παραδόσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Έτσι, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση και κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Model 3 και Model Y συνεχίζουν να κυριαρχούν

Η Tesla δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία ανά αγορά ή μοντέλο, ωστόσο γνωστοποίησε ότι τα Model 3 και Model Y αντιπροσώπευσαν 467.762 παραδόσεις, δηλαδή περίπου το 97% του συνόλου.

Οι παραδόσεις αποτελούν την καλύτερη ένδειξη των πωλήσεων της εταιρείας, αν και δεν ταυτίζονται πλήρως με τις λογιστικές πωλήσεις.

Προσπάθεια επιστροφής μετά τις δυσκολίες

Η Tesla επιχειρεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος μετά από δύο διαδοχικές χρονιές πτώσης των πωλήσεων. Η επιβράδυνση αποδόθηκε τόσο στις αντιδράσεις καταναλωτών απέναντι στον Έλον Μασκ, όσο και στην κατάργηση της ομοσπονδιακής φορολογικής επιδότησης για τα ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ.

Η έντονη πολιτική παρουσία του Μασκ, οι δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ ακραίων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και η συμμετοχή του στην κυβέρνηση Τραμπ με στόχο τη μείωση του ομοσπονδιακού δημοσίου, φαίνεται πως απομάκρυναν μέρος των υποψήφιων αγοραστών.

Παράλληλα, η Tesla βρέθηκε αντιμέτωπη με ολοένα και ισχυρότερο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες όπως οι BYD, Nio και Xiaomi, αλλά και από ευρωπαϊκές και νοτιοκορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων η Volkswagen και ο όμιλος Hyundai Motor.

Φθηνότερα μοντέλα και επέκταση του Full Self-Driving

Για να τονώσει τη ζήτηση, η Tesla λάνσαρε οικονομικότερες εκδόσεις των Model 3 και Model Y, ενώ πρόσφατα διεύρυνε τη διάθεση του συστήματος υποβοηθούμενης οδήγησης Full Self-Driving (Supervised) σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Η άνοδος της βενζίνης βοήθησε προσωρινά

Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των πωλήσεων φαίνεται ότι έπαιξε και η άνοδος των τιμών των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία ώθησε περισσότερους Ευρωπαίους καταναλωτές προς τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου έχουν πλέον επιστρέψει κοντά στα επίπεδα πριν από την έναρξη της κρίσης, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία και οι διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης έχουν περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας.

Οι ΗΠΑ στρέφονται στα υβριδικά

Σύμφωνα με τον Dan Hearsch της AlixPartners, οι Αμερικανοί καταναλωτές εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και προτιμούν ολοένα και περισσότερο τα υβριδικά μοντέλα.

Όπως σημειώνει, οι μεγάλες αποστάσεις στις ΗΠΑ και το λιγότερο ανεπτυγμένο δίκτυο φόρτισης, σε σύγκριση με την Ευρώπη, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το βλέμμα σε Cybercab, Semi και Optimus

Ο Έλον Μασκ έχει στρέψει πλέον το βάρος της στρατηγικής της Tesla στην αύξηση της παραγωγής των ηλεκτρικών φορτηγών Semi, στην έναρξη παραγωγής του αυτόνομου Cybercab, αλλά και στην κατασκευή του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus.

Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι σταμάτησε την παραγωγή των Model S και Model X, αξιοποιώντας τις γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο του Fremont για την κατασκευή του Optimus.

Ισχυρή ανάπτυξη και στην αποθήκευση ενέργειας

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε και ο ενεργειακός τομέας της Tesla. Οι εγκαταστάσεις συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ανήλθαν σε 13,5 GWh το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 9,6 GWh πριν από έναν χρόνο, ξεπερνώντας και εδώ τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 13,3 GWh.

Μάλιστα, η SpaceX, η οποία ελέγχει και την xAI, αγόρασε τον Απρίλιο συστήματα αποθήκευσης Tesla Megapack αξίας 269 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να μειώσει το ενεργειακό κόστος των κέντρων δεδομένων της xAI στο Μέμφις.

Αναμονή για τα οικονομικά αποτελέσματα

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο των παραδόσεων, η μετοχή της Tesla παραμένει περίπου 5% χαμηλότερα από τις αρχές του έτους, την ώρα που ο δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά περίπου 12%.

Η αγορά στρέφει πλέον την προσοχή της στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία η Tesla θα ανακοινώσει στις 22 Ιουλίου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης στη Wall Street.