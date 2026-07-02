ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Στα €24,67 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο - 60,16 εκατ. μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Η ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα γνωστοποίησε ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 24,67 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 60.161.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ η καθεμία. Η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και για τη διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού κατά τον υπολογισμό των ορίων σημαντικών συμμετοχών, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ (€24.666.256,00) και διαιρείται σε εξήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (60.161.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,41) η καθεμία. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή παρέχει ένα (1) δικαίωμα ψήφου. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια (60.161.600).

Η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και για τη διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού κατά τον υπολογισμό των ορίων σημαντικών συμμετοχών, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ (€24.666.256,00) και διαιρείται σε εξήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (60.161.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (€0,41) η καθεμία.

Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή παρέχει ένα (1) δικαίωμα ψήφου. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια (60.161.600).