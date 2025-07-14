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ΕΣΥ: Ξεκινά η αξιολόγηση από τους ασθενείς – Με SMS το ερωτηματολόγιο μετά το εξιτήριο
Υγεία
11:07 - 14 Ιουλ 2025

ΕΣΥ: Ξεκινά η αξιολόγηση από τους ασθενείς – Με SMS το ερωτηματολόγιο μετά το εξιτήριο

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Υγείας ξεκινά από σήμερα 14/7 για πρώτη φορά τη συστηματική αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) από τους ίδιους τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, απευθείας από τους πολίτες.

Οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο από τα 127 νοσοκομεία της χώρας, θα λαμβάνουν εντός πέντε ημερών έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο στο κινητό τους, προκειμένου να απαντήσουν σε 35 στοχευμένες ερωτήσεις που αφορούν τη νοσηλεία τους.

Η συμμετοχή είναι ανώνυμη, αφορά πολίτες άνω των 18 ετών, και προϋποθέτει εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση, καθώς και νοσηλεία τουλάχιστον μιας ημέρας. Η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο θα γίνεται μέσω Taxisnet, ενώ θα ζητείται ο ΑΜΚΑ για επιβεβαίωση νοσηλείας. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο έως και 7 ημέρες μετά το εξιτήριο και η συμπλήρωσή του δεν θα διαρκεί περισσότερο από 3 λεπτά.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, επισημαίνοντας τη σημασία της αξιολόγησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. «Θα έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε πραγματικά δεδομένα από τους ίδιους τους χρήστες για κάθε μία από τις 127 μονάδες του ΕΣΥ και να δημοσιοποιούμε σκορ ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας ανά κλινική. Έτσι, θα ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των νοσοκομείων», δήλωσε.

Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλους τους κρίσιμους τομείς της εμπειρίας του ασθενούς, όπως είναι η επάρκεια προσωπικού, ο χρόνος αναμονής, η ποιότητα εξυπηρέτησης, η καθαριότητα των χώρων ή η ποιότητα σίτισης.

Ανάλογα με τον τρόπο εισαγωγής (προγραμματισμένα ή μέσω ΤΕΠ), ζητούνται διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τις συνθήκες νοσηλείας.

Οι 8 άξονες αξιολόγησης

Το ερωτηματολόγιο βασίζεται σε 8 θεματικούς άξονες:

  1. Προσβασιμότητα
  2. Οργάνωση και συντονισμός της φροντίδας
  3. Ποιότητα φροντίδας και αλληλεπίδραση με το προσωπικό
  4. Υποστήριξη και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
  5. Καθαριότητα, υγιεινή και σίτιση
  6. Ενημέρωση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο
  7. Ενημέρωση για τα γραφεία δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας
  8. Γενική αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας

Τα δεδομένα θα συλλέγονται με ασφάλεια, χωρίς προσωπικά στοιχεία, ενώ η επεξεργασία τους θα οδηγήσει στη δημιουργία βαθμολογιών ικανοποίησης ανά νοσοκομείο, που θα δημοσιοποιούνται, ενισχύοντας τη λογοδοσία και την ποιότητα του ΕΣΥ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 11:21
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