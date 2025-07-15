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Μητσοτάκης: Για θέματα υγείας έχουμε πλέον έναν αριθμό, το 1566 – Το166 του ΕΚΑΒ δεν αντικαθίσταται
Υγεία
19:57 - 15 Ιουλ 2025

Μητσοτάκης: Για θέματα υγείας έχουμε πλέον έναν αριθμό, το 1566 – Το166 του ΕΚΑΒ δεν αντικαθίσταται

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ανάρτησής του στο TikTok αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον νέο 24ωρο τηλεφωνικό αριθμό για την υγεία 1566.  

«Ήξερες ότι από σήμερα λειτουργεί το 1566; Τι είναι αυτό; Είναι ο νέος 24ωρος τηλεφωνικός αριθμός, εντελώς δωρεάν που αφορά σε όλα τα θέματα υγείας», λέει αρχικά ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζει αναφέροντας: «Καταργούμε περισσότερες από 100 διαφορετικές τηλεφωνικές που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Άρα από σήμερα, για θέματα υγείας έχουν μόνο έναν αριθμό».

Διευκρινίζει ωστόσο ότι: «Το 1566 δεν αντικαθιστά έναν αριθμό, που είναι το 166. Δηλαδή για να το εξηγήσουμε για όλες τις υπηρεσίες υγείας, ραντεβού στα νοσοκομεία, ραντεβού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα υψηλού κόστους, για φαρμακεία, ερωτήσεις, παράπονα, όλη η υγεία σε έναν αριθμό. Που βελτιώνει στην πράξη την εξυπηρέτηση και την καθημερινότητα των πολιτών. Εδώ κάτι αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το 166. Για όλα τα επείγοντα περιστατικά εξακολουθείτε να καλείτε το 166, τον αριθμό δηλαδή του ΕΚΑΒ», καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, απο τη μερία της, χαρακτήρισε ως «καινοτομία» την νέα ενοποιημένη τηλεφωνική γραμμή 1566, τονίζοντας ότι φιλοδοξεί να απλουστεύσει και να εκσυγχρονίσει την επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

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