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Γεωργιάδης: Μεγάλα έργα και αναβαθμίσεις στο «Παπανικολάου» ύψους 45 εκατ. ευρώ
Υγεία
15:00 - 05 Σεπ 2025

Γεωργιάδης: Μεγάλα έργα και αναβαθμίσεις στο «Παπανικολάου» ύψους 45 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Έργα συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη στο «Παπανικολάου», όπως επισήμανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο την Παρασκευή 5/9.

Ο υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, επισκέφθηκε αρχικά το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης και ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης. Ο κ. Γεωργιάδης αφού έδωσε συγχαρητήρια στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, κάνοντας ειδική αναφορά στην βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η Χαλκιδική, ευχαρίστησε και τους εργαζόμενους που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Σκοπός μας είναι να σώζουμε ζωές. Έχουμε ρίξει το μέσο χρόνο απόκρισης από τα 50 λεπτά στα 12 λεπτά. Δεν υπήρξε ούτε ένα περιστατικό στο οποίο φέτος το ΕΚΑΒ να μην ήταν εδώ στην ώρα του, ακόμα και σε περιστατικά που απασχόλησαν πολύ έντονα την κοινή γνώμη. Νομίζω ότι και του χρόνου με την παραλαβή των καινούριων ασθενοφόρων μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού που κάναμε, θα έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε: «Η μεταρρύθμιση για τους ψυχικά ασθενείς είναι μια προσπάθεια που κάνουμε σε συνεργασία και με τα νέα περιφερειακά – υπηρεσιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα και τα οποία θα ξεκινήσουν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε ήδη ετοιμάσει πιλοτικό σχέδιο με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Χαραλάμπους και πιστεύουμε ότι στο 1ο εξάμηνο του 2026 αυτό το πιλοτικό σχέδιο, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας θα λάβει σάρκα και οστά».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Γεωργιάδης είχε συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, Νικήτα Παπαδόπουλο, καθώς και με εργαζομένους. Ο διοικητής του «Παπανικολάου», αναφερόμενος στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο, σημείωσε ότι εκτός από τη Μονάδα Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, προχωρούν και τα έργα πυροπροστασίας σε 27 κτίρια του νοσοκομείου, καθώς και το τεράστιο έργο της αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, που δέχεται έως και 1.000 άτομα στην εφημερία. Παράλληλα, τόνισε ότι πρώτη φορά γίνονται τόσο γενναίες παρεμβάσεις στο νοσοκομείο.

Ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στη σημαντική αναβάθμιση του νοσοκομείου, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε θεαματικά: από 68,9 εκατ. ευρώ το 2019, σε 116 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 68,2%. Όσον αφορά το προσωπικό, ανέφερε ότι σήμερα το 88,5% των οργανικών θέσεων είναι καλυμμένο (από τις 1.970 θέσεις υπηρετούν 1.743 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 975 μόνιμοι), ενώ η πληρότητα του νοσοκομείου ανέρχεται σε 69,8%. Σε σύγκριση με το 2019, ανέφερε ότι υπηρετούν σήμερα:

  • 27 περισσότεροι ιατροί (514 έναντι 487),
  • 100 περισσότεροι νοσηλευτές (677 έναντι 577),
  • 51 περισσότερα άτομα λοιπού προσωπικού (556 έναντι 505).

Για την περίοδο Ιούλιος 2019 – Δεκέμβριος 2024, ο υπουργός παρουσίασε τα εξής στοιχεία:

  • Ιατρικό προσωπικό: 97 μόνιμοι, 88 επικουρικοί, 30 με ΑΠΥ και 413 ειδικευόμενοι.
  • Νοσηλευτικό προσωπικό: 148 μόνιμοι, 274 επικουρικοί και 14 ειδικευόμενοι.
  • Λοιπό προσωπικό: 38 μόνιμοι και 209 επικουρικοί.

Επιπλέον, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2025 έχουν προκηρυχθεί 89 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, συν 31 θέσεις που προβλέπονται στην κατανομή του 2025, καθώς και 52 θέσεις λοιπού προσωπικού. Επίσης, ο υπουργός επισήμανε ότι μειώθηκε η λίστα των χειρουργείων στο ένα τρίτο σε σχέση με πριν από ενάμιση χρόνο.

Εκπρόσωποι εργαζομένων του νοσοκομείου εξέθεσαν τα εργασιακά προβλήματά τους στον υπουργό, αναφερόμενοι κυρίως στις ελλείψεις αναισθησιολόγων και ακτινολόγων, και ζήτησαν τροποποίηση του Οργανισμού του νοσοκομείου και άμεση ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών.

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