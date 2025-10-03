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Αγαπηδάκη: Δύο νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για παχυσαρκία των ενηλίκων και νεφρική δυσλειτουργία
Υγεία
16:43 - 03 Οκτ 2025

Αγαπηδάκη: Δύο νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για παχυσαρκία των ενηλίκων και νεφρική δυσλειτουργία

Reporter.gr Newsroom
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Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, σχολίασε την επικαιρότητα και αναφέρθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Για τη διεθνή διάκριση της Ελλάδας από ΟΗΕ και ΠΟΥ η κα Αγαπηδάκη ανέφερε: «Πρόσφατα, στη Σύνοδο Κορυφής στη Νέα Υόρκη, η χώρα μας βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τις πολιτικές πρόληψης χρόνιων νοσημάτων και παιδικής παχυσαρκίας. Είναι μια εθνική διάκριση που μας κάνει υπερήφανους. Εκεί που για δεκαετίες δεν υπήρχε καμία πολιτική, καταφέραμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να δίνουμε πλέον και το παράδειγμα σε άλλες χώρες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, τονίζοντας ότι «το εθνικό πρόγραμμα κατά της παιδικής παχυσαρκίας δεν περιορίζεται σε αποσπασματικές δράσεις, αλλά είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά τα σχολεία, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις τοπικές κοινότητες. Παράλληλα, στο Πρόγραμμα Προλαμβάνω, από τους 6 εκατομμύρια μοναδικούς δικαιούχους, ήδη από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει τις δωρεάν προληπτικές τους εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες εμπιστεύονται το πρόγραμμα και αξιοποιούν την ευκαιρία να ελέγξουν έγκαιρα την υγεία τους».

Για τα δύο νέα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, δήλωσε: «Το πρώτο νέο πρόγραμμα αφορά την παχυσαρκία σε ενήλικες. Όσοι πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί για καρδιαγγειακά νοσήματα και εμφανίζουν Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 37 θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο/Γενικό Ιατρό αν δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος στην περιοχή τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εξετάσεων και στα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα οποία είναι πολύ υψηλού κόστους. Γνωρίζουμε ότι η παχυσαρκία συνδέεται με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Η έρευνα δείχνει ότι τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας είναι συχνότερα στα φτωχότερα νοικοκυριά, ενώ ακριβώς εξαιτίας της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στα νέου τύπου φάρμακα. Για αυτό καλύπτουμε τη δαπάνη αυτή, ώστε οι συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα αυτά δωρεάν. Παράλληλα, θα παρέχεται υποχρεωτικά διατροφική συμβουλευτική, ώστε να διασφαλιστούν καλά αποτελέσματα».

«Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας για τους πολίτες που έχουν διαγνωστεί με υπέρταση, διαβήτη ή καρδιοπάθειες μέσα από το πρόγραμμα πρόληψης των καρδιαγγειακών. Αυτοί θα λάβουν το ηλεκτρονικό τους παραπεμπτικό με SMS, για να κάνουν συγκεκριμένες εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές βλάβες στα νεφρά σε ομάδες ασθενών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, γιατί διαφορετικά μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νεφρική ανεπάρκεια».

Καταλήγοντας, αναφορικά με την υποψηφιότητά της στο Δυτικό Τομέα Αθηνών: «Επέλεξα να δώσω τη μάχη μου στη Δυτική Αθήνα. Είναι μια λαϊκή περιοχή, που δοκιμάζεται ιδιαίτερα, με μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Δουλειά του βουλευτή δεν είναι μόνο οι οριζόντιες πολιτικές, αλλά να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, να εντοπίζει τα προβλήματα και να δίνει λύσεις. Γι’ αυτό χαίρομαι πολύ που θα δώσω τη μάχη στον Δυτικό Τομέα, ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινά βιώματα».

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