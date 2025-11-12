Προειδοποίηση ΠΟΥ για φυματίωση - Στην κορυφή των φονικότερων μολυσματικών ασθενειών στον κόσμο

Περισσότεροι από 1,23 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φυματίωση μέσα στο 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), γεγονός που διατηρεί τη νόσο στην κορυφή της λίστας των φονικότερων μολυσματικών ασθενειών παγκοσμίως.

Παρά τη μικρή μείωση των θανάτων κατά 3% και των κρουσμάτων κατά περίπου 2% σε σχέση με το 2023, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η πρόοδος παραμένει εύθραυστη και κινδυνεύει να ανατραπεί αν δεν ενισχυθεί η διεθνής δράση και χρηματοδότηση.

Συνολικά, 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από φυματίωση το 2024 — 5,8 εκατ. άνδρες, 3,7 εκατ. γυναίκες και 1,2 εκατ. παιδιά.

Η φυματίωση, αν και μπορεί τόσο να ιαθεί όσο και να προληφθεί, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή. Προκαλείται από βακτήριο που πλήττει κυρίως τους πνεύμονες και μεταδίδεται αερογενώς, μέσω του βήχα ή του φτερνίσματος ατόμων που έχουν μολυνθεί.

«Για πρώτη φορά μετά την πανδημία της Covid-19, που αποδιοργάνωσε τα συστήματα υγείας, βλέπουμε πτώση τόσο στα περιστατικά όσο και στους θανάτους», δήλωσε η Τερέζα Κασάεβα, επικεφαλής του τμήματος HIV, φυματίωσης, ηπατίτιδας και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων του ΠΟΥ. «Οι περικοπές στις δαπάνες και η πανδημία απείλησαν να ανατρέψουν τη δύσκολα κερδισμένη πρόοδο, ωστόσο, χάρη στη διεθνή συνεργασία και τις πολιτικές δεσμεύσεις, μπορούμε να ελπίζουμε στην οριστική εξάλειψη αυτής της μάστιγας», πρόσθεσε.

Παρά τα θετικά σημάδια, η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της φυματίωσης παραμένει στάσιμη από το 2020. Το 2024 διατέθηκαν μόλις 5,9 δισ. δολάρια για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα τρίτο των 22 δισ. δολαρίων που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι χρειάζονται έως το 2027 για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών.

Η νόσος παραμένει ιδιαίτερα διαδεδομένη σε ορισμένες χώρες: τα δύο τρίτα των κρουσμάτων εντοπίζονται σε οκτώ κράτη – Ινδία (25%), Ινδονησία (10%), Φιλιππίνες (6,8%), Κίνα (6,5%), Πακιστάν (6,3%), Νιγηρία (4,8%), Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (3,9%) και Μπανγκλαντές (3,6%).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη νόσο είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από HIV, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι η έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπείες έχει συμβάλει στη διάσωση 83 εκατομμυρίων ζωών από το 2000 μέχρι σήμερα.