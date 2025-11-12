ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προειδοποίηση ΠΟΥ για φυματίωση - Στην κορυφή των φονικότερων μολυσματικών ασθενειών στον κόσμο
Υγεία
20:15 - 12 Νοε 2025

Προειδοποίηση ΠΟΥ για φυματίωση - Στην κορυφή των φονικότερων μολυσματικών ασθενειών στον κόσμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περισσότεροι από 1,23 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φυματίωση μέσα στο 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), γεγονός που διατηρεί τη νόσο στην κορυφή της λίστας των φονικότερων μολυσματικών ασθενειών παγκοσμίως.

Παρά τη μικρή μείωση των θανάτων κατά 3% και των κρουσμάτων κατά περίπου 2% σε σχέση με το 2023, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η πρόοδος παραμένει εύθραυστη και κινδυνεύει να ανατραπεί αν δεν ενισχυθεί η διεθνής δράση και χρηματοδότηση.

Συνολικά, 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από φυματίωση το 2024 — 5,8 εκατ. άνδρες, 3,7 εκατ. γυναίκες και 1,2 εκατ. παιδιά.

Η φυματίωση, αν και μπορεί τόσο να ιαθεί όσο και να προληφθεί, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή. Προκαλείται από βακτήριο που πλήττει κυρίως τους πνεύμονες και μεταδίδεται αερογενώς, μέσω του βήχα ή του φτερνίσματος ατόμων που έχουν μολυνθεί.

«Για πρώτη φορά μετά την πανδημία της Covid-19, που αποδιοργάνωσε τα συστήματα υγείας, βλέπουμε πτώση τόσο στα περιστατικά όσο και στους θανάτους», δήλωσε η Τερέζα Κασάεβα, επικεφαλής του τμήματος HIV, φυματίωσης, ηπατίτιδας και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων του ΠΟΥ. «Οι περικοπές στις δαπάνες και η πανδημία απείλησαν να ανατρέψουν τη δύσκολα κερδισμένη πρόοδο, ωστόσο, χάρη στη διεθνή συνεργασία και τις πολιτικές δεσμεύσεις, μπορούμε να ελπίζουμε στην οριστική εξάλειψη αυτής της μάστιγας», πρόσθεσε.

Παρά τα θετικά σημάδια, η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της φυματίωσης παραμένει στάσιμη από το 2020. Το 2024 διατέθηκαν μόλις 5,9 δισ. δολάρια για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα τρίτο των 22 δισ. δολαρίων που εκτιμά ο ΠΟΥ ότι χρειάζονται έως το 2027 για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών.

Η νόσος παραμένει ιδιαίτερα διαδεδομένη σε ορισμένες χώρες: τα δύο τρίτα των κρουσμάτων εντοπίζονται σε οκτώ κράτη – Ινδία (25%), Ινδονησία (10%), Φιλιππίνες (6,8%), Κίνα (6,5%), Πακιστάν (6,3%), Νιγηρία (4,8%), Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (3,9%) και Μπανγκλαντές (3,6%).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη νόσο είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από HIV, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι η έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπείες έχει συμβάλει στη διάσωση 83 εκατομμυρίων ζωών από το 2000 μέχρι σήμερα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεισόδια σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - Συγκρούσεις με αστυνομικούς και προσαγωγές
Ειδήσεις

Επεισόδια σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - Συγκρούσεις με αστυνομικούς και προσαγωγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι αλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση – Πώς θα γίνεται το «κούρεμα»
Οικονομία

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι αλλαγές φέρνει η νέα ρύθμιση – Πώς θα γίνεται το «κούρεμα»

Γαλλία: Αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης - «Τεστ αντοχής» για την κυβέρνηση Λεκορνύ
Ειδήσεις

Γαλλία: Αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης - «Τεστ αντοχής» για την κυβέρνηση Λεκορνύ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται
Πολιτική

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα
Υγεία

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Ειδήσεις

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας
Υγεία

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ