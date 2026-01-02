ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αλλάζει σελίδα ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών - Οι υιοί Αποστολόπουλοι επικεφαλής του νέου ΔΣ
Υγεία
15:30 - 02 Ιαν 2026

Αλλάζει σελίδα ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών - Οι υιοί Αποστολόπουλοι επικεφαλής του νέου ΔΣ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μέσω σημερινής του ανακοίνωσης, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών γνωστοποιεί στο κοινό την αλλαγή σύνθεσης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τη αναλυτική ανακοίνωση της εταιρείας:

Η «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 4.1.1. περ. 22 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του στις 2 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν της παραιτήσεως του Δρ. Γεωργίου Αποστολοπούλου από το αξίωμα του Προέδρου αλλά και της εκπεφρασμένης πρόθεσής του, για τη μεταβίβαση της καθημερινής διοίκησης και της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου στους δύο υιούς του, Βασίλη και Χρήστο Αποστολόπουλο, οι οποίοι από κοινού αναλαμβάνουν την ανώτατη διοίκηση του Ομίλου από τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ. - Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος - Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Δρ. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη - Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου - Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαραλάμπους - Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη - Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή - Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη

Μη Εκτελεστικά Μέλη - Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 26.06.2028, η δε σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει αμετάβλητη.

Μετά την ανασυγκρότησή του το Διοικητικό Συμβούλιο απένειμε στον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, τον τίτλο του «Επίτιμου Προέδρου». Ό ίδιος ευχαριστώντας το Δ.Σ δήλωσε: «Σήμερα η Νέα ηγεσία μαζί με την ομάδα που θα επιλέξει να έχει κοντά της, ανοίγει τον δρόμο για την Νέα Εποχή του Ομίλου μας, διατηρώντας αμετάβλητες τις αξίες που καθόρισαν τον Όμιλο, σεβασμός στον άνθρωπο, ποιότητα υπηρεσιών, ασφάλεια, διαφάνεια, επιστημονική αρτιότητα, ενότητα στην αποστολή μας. Σήμερα δεν αλλάζει απλώς μία διοίκηση, σήμερα αλλάζει η κλίμακα του οράματος».

Ο Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος από την 2α Ιανουαρίου 2026 θα εκτελεί καθήκοντα ανώτατου εκτελεστικού στελέχους, υποστηρίζοντας τα λοιπά εκτελεστικά στελέχη στην υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων της Εταιρείας και αναφερόμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο για την διαρκή και ουσιαστική προσφορά του, άνω των σαράντα ετών, στην επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και την ανάπτυξη του κοινωνικού έργου της καθώς και συνολικά για την προσφορά, μεταμόρφωση και ανάπτυξη του κλάδου της υγείας στην Ελλάδα τιμώντας την ταυτόχρονα σε διεθνές επίπεδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι ενοικιάζεται στην Ελλάδα κάτω από 225 ευρώ;
Ανεμοδείκτης

Τι ενοικιάζεται στην Ελλάδα κάτω από 225 ευρώ;

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ τη Δευτέρα: Στο επίκεντρο το Παλαιστινιακό και η Ουκρανία
Ειδήσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ τη Δευτέρα: Στο επίκεντρο το Παλαιστινιακό και η Ουκρανία

Τραμπ και Σι σε νέες... περιπέτειες το 2026 - Στο επίκεντρο η τεχνολογία
Ειδήσεις

Τραμπ και Σι σε νέες... περιπέτειες το 2026 - Στο επίκεντρο η τεχνολογία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Επιχειρήσεις

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Επιχειρήσεις

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο και οι επιτροπές
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο και οι επιτροπές

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
Ειδήσεις

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/07/2026 - 17:42

ΣΥΡΙΖΑ: Στην κάλπη η Κ.Ο. το Σάββατο 18/7 – Πολάκης και Δούρου διεκδικούν την προεδρία

Σχόλια Αγοράς
15/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Πτώση κάτω από τις 2.500 μονάδες - Πιέσεις στις τράπεζες και στον όμιλο Viohalco

Ειδήσεις
15/07/2026 - 17:27

Προειδοποίηση Ζαχάροβα: Οι δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 17:20

Morgan Stanley: Τα mega deals και η SpaceX απογείωσαν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου

Οικονομία
15/07/2026 - 17:00

Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:57

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:50

ΗΠΑ: «Φρένο» και στον πληθωρισμό χονδρικής – Κάτω από κάθε πρόβλεψη οι τιμές παραγωγού

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 16:47

Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 16:34

ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα υπέρμαχος του ενεργειακού ρεαλισμού και της ισόρροπης αναθεώρησης του EU ETS

Εργασιακά
15/07/2026 - 16:28

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει πακέτο 30 δισ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:10

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 16:10

Το Allou! περνά σε νέα εποχή: Πληροφορίες για εμπλοκή εταιρείας του ομίλου Μαρινάκη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:54

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν

Πολιτική
15/07/2026 - 15:47

Τσουκαλάς: Η διαφθορά είναι φόρος της κοινωνίας – Νέα σκληρή επίθεση κατά Μητσοτάκη

Περιβάλλον
15/07/2026 - 15:41

Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 15:38

Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:34

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου

Magazino
15/07/2026 - 15:18

Σαν σήμερα: Τα Ιουλιανά, η Αποστασία και ο δρόμος προς τη Χούντα

Πολιτική
15/07/2026 - 15:16

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:10

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες

Πολιτική
15/07/2026 - 15:04

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 15:02

Ανακοινώσεις Σαμαρά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 14:58

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αύξηση στα €76 εκατ. του προϋπολογισμού & παράταση προγράμματος

Εμπορεύματα
15/07/2026 - 14:52

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 14:49

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης των ΜμΕ είναι εξοντωτικό

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 14:30

Goldman Sachs: Νέα «έξοδος» στις αγορές με ομόλογα 1,5 δισ. ευρώ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 14:29

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας έγιναν «Life Savers» - Αγκάλιασαν τη δράση του Allwyn Care και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Πολιτική
15/07/2026 - 14:22

Κοινοβουλευτική παρουσία για τους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση

Ειδήσεις
15/07/2026 - 14:16

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των €200.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ