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Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ τη Δευτέρα: Στο επίκεντρο το Παλαιστινιακό και η Ουκρανία
Ειδήσεις
15:13 - 02 Ιαν 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ τη Δευτέρα: Στο επίκεντρο το Παλαιστινιακό και η Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι την προσεχή Δευτέρα (2/1) θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, μεταξύ των δύο ανδρών θα συζητηθούν από τη μία οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη Λωρίδα της Γάζας και το Παλαιστινιακό.

Από τη μεριά του, μιλώντας σήμερα (2/1) σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη , ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα συμμετάσχει τις προσεχείς ημέρες στο Παρίσι σε συνεδρίαση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν άσκησε σκληρή κριτική στον πρόεδρο του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας εκ νέου την πρόθεση της Τουρκίας για παροχή βοήθειας στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι πράξεις αυτού του Φαραώ που λέγεται Νετανιάχου δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Επειδή έχει προκαλέσει την οργή πολλών καταπιεσμένων ανθρώπων, από νέους έως ηλικιωμένους. Τα βάσανα αυτών των παιδιών δεν θα μείνουν ατιμώρητα. Η δεινή θέση αυτών των παιδιών, που ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές, εκτεθειμένα στον άνεμο, τη βροχή και τη λάσπη, σίγουρα τα βάσανα τους δεν θα μείνουν ατιμώρητα για τον Νετανιάχου».

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών λαμβάνει χώρα και ενόψει του αιτήματος της Άγκυρας για απόκτηση μαχητικών F-35.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα λόγω αγοράς των ρωσικών συστημάτων S-400, με αποτέλεσμα η Ουάσινγκτον να θεωρεί ότι η συνύπαρξη των S-400 και των F-35 θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Οι κυρώσεις (CAATSA) του 2020 οδήγησαν την Τουρκία στην αναβάθμιση των F-16 και στην επιτάχυνση του εγχώριου προγράμματος KAAN για μαχητικά 5ης γενιάς.

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