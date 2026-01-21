Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Νέος πρόεδρος του ΔΣ ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

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Σε συνεδρίασή του σήμερα (21/1), ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προχώρησε σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού του Συμβουλίου, έπειτα από την υποβολή παραίτησης από τον μέχρι πρότινος πρόεδρο, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο.

Κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ψυχογιός

Β΄ Αντιπρόεδρος: Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης (παραμένει στη θέση του)

Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Βαρνάβας (παραμένει στη θέση του)

Ταμίας: Ανδρέας Παπανδρούδης

Η ανασυγκρότηση αυτή σηματοδοτεί τη νέα διοικητική περίοδο του Συλλόγου.

Από τη μεριά του ο απερχόμενος Πρόεδρος Αθανάσιος Εξαδάχτυλος δήλωσε τα εξής:

«Μετά από δύο θητείας στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα.

Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά τους, με αίσθημα χαράς επιστρέφω στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου».