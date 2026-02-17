Μεταξά: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη βιοψία παγκρέατος με τη χρήση ενδοσκοπικού υπερήχου

Μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» σημειώθηκε με την επιτυχή πραγματοποίηση της πρώτης βιοψίας παγκρέατος με τη χρήση ενδοσκοπικού υπερήχου (EUS).

Επισημαίνεται ότι η Γαστρεντερολογική Κλινική του Νοσοκομείου απέκτησε για πρώτη φορά στην πολυετή λειτουργία της σύγχρονο μηχάνημα ενδοσκοπικού υπερήχου, ενισχύοντας σημαντικά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες στον τομέα της ογκολογίας του πεπτικού συστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε γυναίκα ασθενή, με επιτυχή λήψη ιστολογικού υλικού από την ουρά του παγκρέατος, με ασφάλεια και ακρίβεια. Το γεγονός αυτό ανοίγει νέους δρόμους για την έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση σύνθετων περιστατικών.

Η ενδοσκοπική υπερηχογραφία αποτελεί μία από τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους για τη διάγνωση και σταδιοποίηση κακοηθειών του παγκρέατος και του γαστρεντερικού συστήματος, επιτρέποντας στοχευμένες βιοψίες με ελάχιστη επιβάρυνση για τον ασθενή.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου Μεταξά, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ογκολογικής φροντίδας στους ασθενείς.

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύντρια της Γαστρεντερολογικής Κλινικής και Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, Dr. Ευτυχία Τσιρώνη, και τον Επιμελητή Α της Κλινικής, Dr. Εμμανουήλ Τελάκη.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου, Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε:

«Σήμερα σημειώνεται ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στο πλαίσιο του σχεδίου "Μεταξά 2030". Η ενίσχυση της Γαστρεντερολογικής Κλινικής με σύγχρονο εξοπλισμό και η πραγματοποίηση της πρώτης βιοψίας παγκρέατος με ενδοσκοπικό υπέρηχο αποτελούν ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, επενδύοντας στην καινοτομία και στον άνθρωπο».

Το Νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σύγχρονο, πρότυπο ογκολογικό κέντρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η Dr. Ευτυχία Τσιρώνη σχολίασε:

«Η ενδοσκοπική υπερηχογραφία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της σύγχρονης γαστρεντερολογίας, καθώς μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε με ακρίβεια βλάβες που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολα προσβάσιμες. Η επιτυχής διενέργεια της πρώτης βιοψίας παγκρέατος στο Νοσοκομείο μας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη διαγνωστική και επεμβατική ενδοσκόπηση.

Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η τεχνολογία, αλλά η δυνατότητα να παρέχουμε πιο γρήγορες και αξιόπιστες απαντήσεις στους ασθενείς μας, μειώνοντας την αγωνία τους και βελτιώνοντας την πορεία της θεραπείας τους».