17:55 - 17 Φεβ 2026

Ισπανία: Έρευνα σε βάρος των X, Meta και TikTok για διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας

Reporter.gr Newsroom
Η ισπανική κυβέρνηση θα ζητήσει από τους εισαγγελείς να διερευνήσουν τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης X, Meta και TikTok, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα επιτρέποντας στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους να παράγουν και να διαδίδουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έλαβε αυτή την απόφαση για να προστατεύσει «την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών μας» και για να τερματίσει την «ατιμωρησία» των μεγάλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η κυβέρνηση ανέφερε ότι ενεργεί βάσει ειδικής έκθεσης εμπειρογνωμόνων, η οποία ανέλυσε «τη δυνητική ποινική ευθύνη πρακτικών που γίνονται ολοένα πιο διαδεδομένες στο ψηφιακό περιβάλλον, όπως η παραγωγή και διακίνηση σεξουαλικού περιεχομένου και υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω deepfakes και η επεξεργασία πραγματικών εικόνων για τη δημιουργία άλλων με ρητό σεξουαλικό περιεχόμενο, υπονομεύοντας έτσι την αξιοπρέπεια των θυμάτων».

Σημειώνεται ότι η έκθεση προειδοποίησε για την πιθανή εμπλοκή των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης σε αυτές τις ενέργειες, καθώς επιτρέπουν «τη μαζική διάδοση με ταχύτητα και αδιαφάνεια που δυσχεραίνει σημαντικά την ανίχνευση και τη δίωξη, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη δημιουργία δικτύων που παράγουν, μοιράζονται και εκμεταλλεύονται οικονομικά αυτό το περιεχόμενο».

Επισημαίνεται ότι η κίνηση αυτή, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο σήμερα, Τρίτη (17/2), ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση Σάντσεθ ετοιμάζει σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων και απαγόρευση πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα για ανηλίκους κάτω των 16 ετών, καθώς και νομοθεσία για την ευθύνη των εταιρειών τεχνολογίας σε περιεχόμενο μίσους και βλαβερό περιεχόμενο.

Η ανακοίνωση έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά την έναρξη έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το X του Έλον Μασκ, για την παραγωγή σεξουαλικά ρητών εικόνων και τη διάδοση πιθανώς υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας, Grok.

Αντιδράσεις από τις εταιρείες κοινωνικών δικτύων

Η Meta δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την προτεινόμενη έρευνα, καθώς δεν διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα, αλλά τόνισε ότι έχει αυστηρή στάση απέναντι στην παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση και σε μη συναινετικές ιδιωτικές εικόνες -είτε πραγματικές είτε παραγόμενες μέσω AI- και αφαιρεί όλο το σχετικό περιεχόμενο όταν εντοπίζεται.

Η πρωτοβουλία του Σάντσεθ να θέσει τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης υπόλογες και να προστατεύσει τα παιδιά από ό,τι χαρακτήρισε «ψηφιακή Άγρια Δύση» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο.

Ο ίδιος μάλιστα, επιτέθηκε στον Ίλον Μασκ κάνοντας λόγο για χρήση του X για «ενίσχυση της παραπληροφόρησης» σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησής του να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες και αιτούντες άσυλο, επισημαίνοντας ότι ο Μασκ είναι ο ίδιος μετανάστης.

Τα σχόλια αυτά φαίνεται ότι εξόργισαν τον Μασκ, ο οποίος αποκάλεσε τον Σάντσεθ «τύραννο και προδότη του ισπανικού λαού».

Τα σχέδια της ισπανικής κυβέρνησης εξόργισαν επίσης τον Ρώσο τεχνολογικό επιχειρηματία και συνιδρυτή του Telegram, Pavel Durov. Σε μήνυμα προς όλους τους χρήστες του Telegram στην Ισπανία, κατηγόρησε την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι «προωθεί επικίνδυνες νέες ρυθμίσεις που απειλούν τις ελευθερίες σας στο διαδίκτυο», προσθέτοντας ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να μετατρέψουν την Ισπανία «σε κράτος επιτήρησης υπό το πρόσχημα της προστασίας».

