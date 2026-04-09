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Αυγά &amp; υγεία: Τι δείχνουν σήμερα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα
Υγεία
07:32 - 09 Απρ 2026

Αυγά & υγεία: Τι δείχνουν σήμερα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα

Reporter.gr Newsroom
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Τα αβγά είναι κυρίαρχη τροφή το Πάσχα αλλά και όλο τον χρόνο χάρη στην αυξημένη πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά συστατικά. Είναι όμως «αθώα» ή πρέπει να προσέχουμε την κατανάλωσή τους;

Πόσες φορές έχεις σκεφτεί δύο φορές πριν φτιάξεις ομελέτα;

Για χρόνια, τα αβγά βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας έντονης διατροφικής συζήτησης – κυρίως λόγω της χοληστερόλης που περιέχουν και της ανησυχίας ότι η κατανάλωσή τους αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Με αφορμή το Πάσχα αλλά και την συχνή παρουσία των αβγών σε δημοφιλείς συνταγές και σνακ στα social, ζητήσαμε από την Εβίτα Γίτση Κλινική Διαιτολόγο, RD, MSc, PhD(c) να απαντήσει στο πόσα αβγά μπορούμε να τρώμε την εβδομάδα, ποιοι και εάν πρέπει να τα περιορίζουν και ποια είναι η διατροφική τους αξία σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.

Οι απαντήσεις και οι επισημάνσεις της έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξία. «Η πιο πρόσφατη εικόνα για τα αβγά είναι αρκετά πιο ήπια: τα αβγά δεν φαίνεται να είναι από μόνα τους «επικίνδυνη τροφή» για τους περισσότερους ανθρώπους, όταν καταναλώνονται μέσα σε ένα συνολικά ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο.

Ταυτόχρονα, η σύγχρονη βιβλιογραφία δεν λέει ότι «όσο περισσότερα τόσο καλύτερα». Η μέτρια κατανάλωση είναι γενικά συμβατή με καλή υγεία, ενώ για πολύ υψηλή κατανάλωση -ή για άτομα με ήδη αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο- παραμένουν ορισμένα ερωτήματα», εξηγεί η Εβίτα Γίτση.

Τι επισημαίνει, λοιπόν;

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 10:35
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