ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεμιστοκλέους: Την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη για την κάλυψη 1000 μόνιμων θέσεων ιατρών στα νοσοκομεία της Αττικής
Υγεία
14:56 - 30 Απρ 2026

Θεμιστοκλέους: Την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη για την κάλυψη 1000 μόνιμων θέσεων ιατρών στα νοσοκομεία της Αττικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για την κάλυψη 1.000 μόνιμων θέσεων ιατρών στα νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας, με τις θέσεις να αφορούν όλες τις ιατρικές ειδικότητες.        

Πιο αναλυτικά, όπως δήλωσε σήμερα (30/4) ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM 97.8», η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή για 15 ημέρες, ενώ η τοποθέτηση των νέων γιατρών στις υγειονομικές μονάδες της χώρας εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό για περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, ο υφυπουργός επανέλαβε ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που είχε ποτέ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι εντός του τρέχοντος έτους προβλέπεται η πραγματοποίηση 5.000 μόνιμων προσλήψεων, καθώς και 3.000 προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, εκτιμώντας ότι το «καθαρό ισοζύγιο» θα είναι περίπου 3.000 επιπλέον εργαζόμενοι στο σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ράντζων, ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το πρόβλημα έχει περιοριστεί σχεδόν στο σύνολο των νοσοκομείων της χώρας, με εξαίρεση κυρίως το Αττικό Νοσοκομείο. Όπως είπε, στην Αττική εξακολουθούν να υπάρχουν τρία νοσοκομεία όπου ενδέχεται να εμφανίζονται ράντζα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ωστόσο η συνολική εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι στον «Ευαγγελισμό», όπου στο παρελθόν παρατηρούνταν σταθερά ράντζα και η κατάσταση ήταν αντίστοιχη με εκείνη του Αττικού, σήμερα δεν καταγράφεται πλέον τέτοιο φαινόμενο.

Για το Αττικό Νοσοκομείο, ο υφυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης, το οποίο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση νέου κτιρίου που βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να απελευθερωθούν περίπου 50 κλίνες που σήμερα χρησιμοποιούνται από ιατρικό προσωπικό για διαμονή. Σύμφωνα με τον ίδιο σχεδιασμό, η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός περίπου 12 μηνών, συμβάλλοντας στην επίλυση του ζητήματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοινοβουλευτική ομάδα και συνέδριο ΝΔ πονοκεφαλιάζουν το Μαξίμου
Ανεμοδείκτης

Κοινοβουλευτική ομάδα και συνέδριο ΝΔ πονοκεφαλιάζουν το Μαξίμου

Κεντρική θέση
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Κεντρική θέση

Κικίλιας: Χρειάζονται ρεαλιστικές πολιτικές στην Ευρώπη για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία

Κικίλιας: Χρειάζονται ρεαλιστικές πολιτικές στην Ευρώπη για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει
Εργασιακά

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές
Υγεία

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο
Υγεία

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 23:03

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου

Ειδήσεις
04/08/2026 - 22:30

Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός του στρατού «φρενάρει» τις προσδοκίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ