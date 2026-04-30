Θεμιστοκλέους: Την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη για την κάλυψη 1000 μόνιμων θέσεων ιατρών στα νοσοκομεία της Αττικής

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για την κάλυψη 1.000 μόνιμων θέσεων ιατρών στα νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας, με τις θέσεις να αφορούν όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

Πιο αναλυτικά, όπως δήλωσε σήμερα (30/4) ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM 97.8», η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή για 15 ημέρες, ενώ η τοποθέτηση των νέων γιατρών στις υγειονομικές μονάδες της χώρας εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό για περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, ο υφυπουργός επανέλαβε ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που είχε ποτέ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι εντός του τρέχοντος έτους προβλέπεται η πραγματοποίηση 5.000 μόνιμων προσλήψεων, καθώς και 3.000 προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, εκτιμώντας ότι το «καθαρό ισοζύγιο» θα είναι περίπου 3.000 επιπλέον εργαζόμενοι στο σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ράντζων, ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το πρόβλημα έχει περιοριστεί σχεδόν στο σύνολο των νοσοκομείων της χώρας, με εξαίρεση κυρίως το Αττικό Νοσοκομείο. Όπως είπε, στην Αττική εξακολουθούν να υπάρχουν τρία νοσοκομεία όπου ενδέχεται να εμφανίζονται ράντζα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ωστόσο η συνολική εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι στον «Ευαγγελισμό», όπου στο παρελθόν παρατηρούνταν σταθερά ράντζα και η κατάσταση ήταν αντίστοιχη με εκείνη του Αττικού, σήμερα δεν καταγράφεται πλέον τέτοιο φαινόμενο.

Για το Αττικό Νοσοκομείο, ο υφυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης, το οποίο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση νέου κτιρίου που βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να απελευθερωθούν περίπου 50 κλίνες που σήμερα χρησιμοποιούνται από ιατρικό προσωπικό για διαμονή. Σύμφωνα με τον ίδιο σχεδιασμό, η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός περίπου 12 μηνών, συμβάλλοντας στην επίλυση του ζητήματος.