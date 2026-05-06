ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Σε νέο «στάδιο» η αντι-εμβολιαστική πολιτική - Ο FDA αποσύρει μελέτες για την ασφάλεια των εμβολίων
Υγεία
11:43 - 06 Μάι 2026

ΗΠΑ: Σε νέο «στάδιο» η αντι-εμβολιαστική πολιτική - Ο FDA αποσύρει μελέτες για την ασφάλεια των εμβολίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) μπλόκαραν τη δημοσίευση αρκετών μελετών που υποστήριζαν την ασφάλεια ευρέως χρησιμοποιούμενων εμβολίων κατά της COVID-19 και του έρπητα ζωστήρα, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.      

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, ο Άντριου Νίξον, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, το οποίο εποπτεύει τον FDA, ανέφερε ότι οι μελέτες αποσύρθηκαν λόγω ανησυχιών σχετικά με τα συμπεράσματά τους.

«Οι μελέτες αποσύρθηκαν επειδή οι συγγραφείς κατέληξαν σε γενικευμένα συμπεράσματα που δεν υποστηρίζονταν από τα δεδομένα. Η FDA ενήργησε για να προστατεύσει την ακεραιότητα της επιστημονικής του διαδικασίας και να διασφαλίσει ότι κάθε εργασία που σχετίζεται με τον οργανισμό πληροί τα υψηλά του πρότυπα», δήλωσε σε email προς το Reuters.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόσυρση των συγκεκριμένων μελετών αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια της ρυθμιστικής αρχής υγείας και της κυβέρνησης να περιορίσουν την πρόσβαση στα εμβόλια, αντανακλώντας ευρύτερες αλλαγές πολιτικής υπό τον Υπουργό Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ένθερμο επικριτή των εμβολίων.

Στο ίδιο φόντο, αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει μειώσει σημαντικά τη χρηματοδότηση για την έρευνα εμβολίων και έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους κατά τη διάρκεια της θητείας του Κένεντι, ο οποίος έχει εισαγάγει εκτεταμένες αλλαγές στους ομοσπονδιακούς οργανισμούς υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει σταδιακά τη χρηματοδότηση σχεδόν 500 εκατομμύριων δολαρίων για ανάπτυξη εμβολίων mRNA, ακυρώνοντας 22 ομοσπονδιακά έργα που εποπτεύονταν από την Αρχή Προηγμένης Έρευνας και Ανάπτυξης Βιοϊατρικής (BARDA), έναν φορέα χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.

Τον περασμένο Ιούνιο, επιτροπή των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), υποστηριζόμενη από τον Κένεντι, ψήφισε υπέρ της απομάκρυνσης του συντηρητικού θιμεροσάλη, που περιέχει υδράργυρο, από τα εμβόλια γρίπης, παρά τα μακροχρόνια κλινικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την ασφάλειά του.

Η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK διαθέτει στην αγορά το Shingrix, ένα εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα -μια επώδυνη ιογενή λοίμωξη που προκαλεί φουσκάλες και εξανθήματα- ενώ οι Pfizer και Moderna είναι οι κορυφαίοι παραγωγοί εμβολίων κατά της COVID-19.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ μετέδωσε πρώτη η εφημερίδα New York Times.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 11:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κεραμέως: Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε
Πολιτική

Κεραμέως: Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση 27 κιλών skunk και σύλληψη δύο ατόμων
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Κατάσχεση 27 κιλών skunk και σύλληψη δύο ατόμων

Καιρός: Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος
Ειδήσεις

Καιρός: Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας
Ειδήσεις

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις
Υγεία

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996
Magazino

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ