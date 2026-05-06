ΗΠΑ: Σε νέο «στάδιο» η αντι-εμβολιαστική πολιτική - Ο FDA αποσύρει μελέτες για την ασφάλεια των εμβολίων

Αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) μπλόκαραν τη δημοσίευση αρκετών μελετών που υποστήριζαν την ασφάλεια ευρέως χρησιμοποιούμενων εμβολίων κατά της COVID-19 και του έρπητα ζωστήρα, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, ο Άντριου Νίξον, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, το οποίο εποπτεύει τον FDA, ανέφερε ότι οι μελέτες αποσύρθηκαν λόγω ανησυχιών σχετικά με τα συμπεράσματά τους.

«Οι μελέτες αποσύρθηκαν επειδή οι συγγραφείς κατέληξαν σε γενικευμένα συμπεράσματα που δεν υποστηρίζονταν από τα δεδομένα. Η FDA ενήργησε για να προστατεύσει την ακεραιότητα της επιστημονικής του διαδικασίας και να διασφαλίσει ότι κάθε εργασία που σχετίζεται με τον οργανισμό πληροί τα υψηλά του πρότυπα», δήλωσε σε email προς το Reuters.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόσυρση των συγκεκριμένων μελετών αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια της ρυθμιστικής αρχής υγείας και της κυβέρνησης να περιορίσουν την πρόσβαση στα εμβόλια, αντανακλώντας ευρύτερες αλλαγές πολιτικής υπό τον Υπουργό Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ένθερμο επικριτή των εμβολίων.

Στο ίδιο φόντο, αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει μειώσει σημαντικά τη χρηματοδότηση για την έρευνα εμβολίων και έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους κατά τη διάρκεια της θητείας του Κένεντι, ο οποίος έχει εισαγάγει εκτεταμένες αλλαγές στους ομοσπονδιακούς οργανισμούς υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει σταδιακά τη χρηματοδότηση σχεδόν 500 εκατομμύριων δολαρίων για ανάπτυξη εμβολίων mRNA, ακυρώνοντας 22 ομοσπονδιακά έργα που εποπτεύονταν από την Αρχή Προηγμένης Έρευνας και Ανάπτυξης Βιοϊατρικής (BARDA), έναν φορέα χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.

Τον περασμένο Ιούνιο, επιτροπή των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), υποστηριζόμενη από τον Κένεντι, ψήφισε υπέρ της απομάκρυνσης του συντηρητικού θιμεροσάλη, που περιέχει υδράργυρο, από τα εμβόλια γρίπης, παρά τα μακροχρόνια κλινικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την ασφάλειά του.

Η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK διαθέτει στην αγορά το Shingrix, ένα εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα -μια επώδυνη ιογενή λοίμωξη που προκαλεί φουσκάλες και εξανθήματα- ενώ οι Pfizer και Moderna είναι οι κορυφαίοι παραγωγοί εμβολίων κατά της COVID-19.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ μετέδωσε πρώτη η εφημερίδα New York Times.