ΕΚΑΒ: Διαβεβαιώσεις για απρόσκοπτη λειτουργία – Έλεγχοι για βλάβες και ενίσχυση με 310 νέα ασθενοφόρα

Το ΕΚΑΒ, απαντώντας σε δημοσιεύματα για ακινητοποιημένα ασθενοφόρα στην Αττική λόγω τεχνικών βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών, διαβεβαιώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί η επιχειρησιακή του λειτουργία.

Όπως τονίζει, ο στόλος επιχειρεί κανονικά σε 24ωρη βάση και τα προβλήματα συντήρησης αντιμετωπίζονται άμεσα με κατεπείγουσες διαδικασίες επισκευών και προμήθειας υλικών. Παράλληλα, αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική διερεύνηση για τυχόν δυσλειτουργίες, ενώ προωθείται η ενίσχυση του στόλου με 310 νέα ασθενοφόρα μέσω προγραμμάτων “Αιγίς” και ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΕΚΑΒ στην ανακοίνωση του:

«Τα αναφερόμενα τεχνικά ζητήματα δεν έχουν επιφέρει μεταβολή στην επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων του ΕΚΑΒ στην Αττική. Ο Οργανισμός εξακολουθεί να λαμβάνει καθημερινά όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του επιχειρησιακού του σχεδιασμού, την άμεση ανταπόκριση και την ασφαλή παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες.

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές βλάβες στον στόλο των ασθενοφόρων αποτελούν, λόγω της φύσης και της έντασης της καθημερινής χρήσης των οχημάτων, ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο μέγεθος. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ επιχειρούν σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, διανύοντας καθημερινά χιλιάδες χιλιόμετρα. Ως εκ τούτου, η συντήρηση, η επισκευή και η επαναφορά οχημάτων σε επιχειρησιακή διαθεσιμότητα αποτελούν μια συνεχή και αδιάλειπτη διαδικασία. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού, στην Αττική επιχειρούν καθημερινά 70 ασθενοφόρα και Κινητές Ιατρικές Μονάδες, καθώς και 24 μοτοσικλέτες Άμεσης Επέμβασης, ενώ η διαθεσιμότητα του στόλου παρακολουθείται σε συνεχή βάση, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη διαρκή χρήση των οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα που αναφέρθηκαν στα σχετικά δημοσιεύματα, καθώς και τις ανάγκες άμεσης επισκευής ή αντικατάστασης ανταλλακτικών σε οχήματα που βρίσκονταν προσωρινά εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας, από την πρώτη στιγμή που αυτά τέθηκαν υπόψη της Διοίκησης του ΕΚΑΒ δόθηκαν οδηγίες για κατεπείγουσες διαδικασίες προμήθειας ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών, καθώς και για την επίσπευση των απαιτούμενων επισκευών, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επαναφορά των οχημάτων σε πλήρη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα. Παράλληλα, και πέρα από την άμεση τεχνική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού, έχει κινήσει τις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες για την πλήρη αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων και τη διερεύνηση των συνθηκών που σχετίζονται με τα αναφερόμενα περιστατικά. Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες στη ροή των υπηρεσιακών διαδικασιών και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτιστοποίηση της συντήρησης και της τεχνικής υποστήριξης του στόλου.

Πέρα από την άμεση διαχείριση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων, η συνεχής ενίσχυση και ανανέωση των επιχειρησιακών μέσων του ΕΚΑΒ αποτελεί βασικό μέλημα του Οργανισμού και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για τη διαρκή αναβάθμιση της επιχειρησιακής του δυνατότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναμένονται 250 νέα ασθενοφόρα μέσω του προγράμματος "ΑΙΓΙΣ", καθώς και 60 επιπλέον ασθενοφόρα μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ των Περιφερειών.

Με βάση τα παραπάνω, το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεχίζει, με συνέπεια και ευθύνη, την αποστολή του για την άμεση, ασφαλή και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε επείγον περιστατικό».