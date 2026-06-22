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AP: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Πρόκληση η ιχνηλάτηση κρουσμάτων
Ειδήσεις
13:55 - 22 Ιουν 2026

AP: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Πρόκληση η ιχνηλάτηση κρουσμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην επιδημία Έμπολα που πλήττει το ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ανήλθαν στα 1.003, συμπεριλαμβανομένων 254 θανάτων, σύμφωνα με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, την ώρα που η ιχνηλάτηση των επαφών των ασθενών εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον περιορισμό της νόσου.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Κονγκό, από την έναρξη της επιδημίας στις 15 Μαΐου στην επαρχία Ιτούρι, 100 ασθενείς έχουν αναρρώσει, ενώ τουλάχιστον 365 άτομα νοσηλεύονται ή παραμένουν σε απομόνωση.

Σύμφωνα με το Associated Press, η επιδημία, η οποία προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια ή ειδικές θεραπείες, καταγράφηκε ως η σοβαρότερη που έχει σημειωθεί κατά τον πρώτο μήνα εξάπλωσής της. Οι αρχές παραδέχονται ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς υπάρχουν πιθανές περιπτώσεις που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ εκτιμούν ότι η κορύφωση της επιδημίας δεν έχει ακόμη επέλθει.

Η ιχνηλάτηση των επαφών παραμένει κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι τοπικές αρχές έχουν καταφέρει να καλύψουν μόλις το 55% των περιπτώσεων, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Αν θέλεις να ελέγξεις μια επιδημία, και ιδιαίτερα μια επιδημία Έμπολα, πρέπει να γνωρίζεις ποιο ήταν το αρχικό κρούσμα. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πότε ακριβώς ξεκίνησε αυτή η επιδημία», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Associated Press ο γενικός διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC), δρ Ζαν Κασέγια.

Σε αυτό το φόντο, να σημειωθεί ότι οι υγειονομικές αρχές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν τον λεγόμενο «ασθενή μηδέν», ενώ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα παρέμεναν χωρίς πλήρη ιχνηλάτηση περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τη συνεχιζόμενη ένοπλη βία στο ανατολικό Κονγκό. Στην επαρχία Ιτούρι, επιθέσεις των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (Allied Democratic Forces – ADF), οργάνωσης που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος, έχουν αποκόψει την πρόσβαση σε πολλά χωριά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πολλοί από τους εκτοπισμένους διαμένουν σε υπερπλήρεις καταυλισμούς, ενώ άλλοι μετακινούνται συνεχώς, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες ελέγχου της επιδημίας.

Περισσότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εξάπλωση του ιού εξακολουθεί να υπερβαίνει τις δυνατότητες ανταπόκρισης των αρχών, ενώ το πραγματικό μέγεθος της επιδημίας παραμένει άγνωστο.

Ανησυχία για ανεξήγητους θανάτους σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Στον καταυλισμό εκτοπισμένων Κιγκόνζε, στην πόλη Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι, οι υπεύθυνοι του χώρου ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την προηγούμενη εβδομάδα υπό ασυνήθιστες συνθήκες, προκαλώντας φόβους για πιθανή εμφάνιση της νόσου στον καταυλισμό, όπου φιλοξενούνται περισσότεροι από 20.000 εκτοπισμένοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα Έμπολα στο συγκεκριμένο χώρο, ωστόσο οι υπεύθυνοι τόνισαν ότι ο αριθμός των θανάτων είναι πρωτοφανής και ζήτησαν τη διενέργεια άμεσης έρευνας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει επισημάνει ότι τουλάχιστον δύο εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί βίαια από τις εστίες τους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 320.000 προσφύγων, ζουν σε περιοχές του Κονγκό που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εξάπλωση του Έμπολα.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή (19/6), η υπηρεσία εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για την επιταχυνόμενη εξάπλωση» του ιού και για «τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί σε ολόκληρη την περιοχή».

«Εάν μια ασθένεια ή επιδημία εξαπλωθεί ανάμεσα στις χιλιάδες ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον καταυλισμό, θα πρόκειται για πραγματική καταστροφή, δεδομένων των ήδη εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών διαβίωσης που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε η Σαριτέ Μπάνζα, εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών στην επαρχία Ιτούρι.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 14:17
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