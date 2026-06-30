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Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος
Υγεία
21:00 - 30 Ιουν 2026

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

Reporter.gr Newsroom
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Πώς η ύπαρξη του υποστηρικτικού δικτύου είναι καθοριστική για τη μείωση του καθημερινού στρες των γονέων.

Ως ερευνητής της ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων με υπόβαθρο στην κοινωνική εργασία, ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ντελαγουέρ, Τζιν Γιάο Κουάν, κατανοεί απόλυτα πόσο αληθινή είναι για τους γονείς η γνωστή παροιμία «χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί». Με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα, ο Κουάν μοιράζεται πολύτιμα ευρήματα από την έρευνα και την πρακτική του, τα οποία αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη αυτού του υποστηρικτικού δικτύου είναι καθοριστική για τη μείωση του καθημερινού στρες των γονέων.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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