ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της αστυνομίας για «μαϊμού» αγρότες και επιδοτήσεις

Επίσκεψη των εισαγγελέων στα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα 9/7, σε μια συντονισμένη επιχείρηση συλλογής στοιχείων για υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιπτώσεις εικονικών δηλώσεων και διογκωμένων αιτήσεων, κυρίως σε προγράμματα βιολογικής μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας.

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με την παρουσία εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών στα γραφεία του Οργανισμού και την ενεργοποίηση της ειδικής task force που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η παρουσία της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντάσσεται σε συντονισμένη επιχείρηση συλλογής στοιχείων, με επίκεντρο τους παραλήπτες των υψηλότερων κοινοτικών ενισχύσεων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια ή αν εμπλέκονται σε εικονικές δηλώσεις και παρατυπίες.

«Υπάρχει άριστο κλίμα συνεργασίας. Γίνεται ανάκτηση δεδομένων με στοιχεία για πληρωμές. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την έρευνα είναι στη διάθεση των αρχών. Στόχος μας είναι η πλήρης διαφάνεια και η ανάκτηση της αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς όφελος των αγροτών», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Ζαλίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΑΑΤ, οι εισαγγελικές αρχές επικεντρώθηκαν στην άντληση στοιχείων για τους αγρότες που έχουν λάβει τις υψηλότερες ενισχύσεις, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις ή εμπλέκονται σε εικονικές δηλώσεις και παρατυπίες.

Τσιάρας: «Καμία πληρωμή χωρίς εξαντλητικό έλεγχο»

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ότι «Καμία πληρωμή δεν θα γίνεται χωρίς εξαντλητικό έλεγχο» και πρόσθεσε ότι «Ο αρχικός προϋπολογισμός για τη βιολογική μελισσοκομία ήταν 8 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε στα 18 εκατ. και υπήρχε δυνατότητα έως τα 36. Όμως υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατ. ευρώ. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τέτοια νούμερα».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι η ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν παρανόμως μέσα στο επόμενο δίμηνο, εφαρμόζοντας πλήρως τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.