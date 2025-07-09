Συνάντηση Μπρατάκου με Τασούλα: Θέσεις για την ανασυγκρότηση και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), κ. Γιάννης Μπρατάκος, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, στον οποίο παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα με τις βασικές θέσεις και προτάσεις του ΕΒΕΑ για την ανασυγκρότηση και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου ως συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.

Στο υπόμνημα τονίζεται η επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού, εξωστρεφούς και δυναμικού αναπτυξιακού προτύπου. Αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της σύγκλισης της Ελλάδας με τις οικονομικά ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά και την ενίσχυση της γεωπολιτικής της ισχύος σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Προκλήσεις και Στρατηγικοί Στόχοι

Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών, το ΕΒΕΑ προτείνει τη θεμελίωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού, που θα ενσωματώνει καινοτομία και νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να στηριχθεί σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες: την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, την κινητοποίηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, τη στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, και την ανασυγκρότηση του κράτους ως επιτελικού εταίρου της ανάπτυξης.

Προτάσεις Πολιτικής για το Νέο Μοντέλο

Το υπόμνημα του ΕΒΕΑ αναλύει τις προτάσεις πολιτικής σε κρίσιμους άξονες. Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, προτείνεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για συγχωνεύσεις ΜμΕ και η βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Ζητείται η υλοποίηση προγραμμάτων εξωστρέφειας με έμφαση σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Βιομηχανικής Ενέργειας με κίνητρα για ΑΠΕ σε βιομηχανικές ζώνες.

Στην ανάπτυξη της καινοτομίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου, το ΕΒΕΑ ζητά ενισχυμένα κίνητρα σε δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης. Προτείνει στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος, την αναβάθμιση δημοσίων ΙΕΚ και τη δημιουργία κλαδικών Ακαδημιών Δεξιοτήτων.

Για τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή παραγωγή, προτείνεται η αναβάθμιση υποδομών σε ψηφιακά και ενεργειακά δίκτυα, η στήριξη του ενεργειακού μετασχηματισμού των ΜμΕ και η αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών ταμείων.

Όσον αφορά την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, το ΕΒΕΑ τονίζει την ανάγκη προώθησης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, την ολοκλήρωση του ψηφιακού κράτους και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Τέλος, για τον χωρικό και κλαδικό αναπροσανατολισμό της παραγωγής, στις προτάσεις περιλαμβάνεται η ανάπτυξη Βιομηχανικών Πάρκων νέας γενιάς, επενδύσεις σε υποδομές logistics, εξειδικευμένα κλαδικά επιχειρηματικά σχέδια, επένδυση στον πρωτογενή τομέα και επιτάχυνση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η προσεχής δεκαετία πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη στρατηγική μετάβαση της Ελλάδας σε ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο. Στόχος μας είναι μια ανάπτυξη ισχυρή, ανθεκτική, συμπεριληπτική και δίκαιη, που θα αντιστοιχεί στις προσδοκίες και τις δυνατότητες της Ελλάδας, των επιχειρήσεων και των ανθρώπων της. Καλούμε την Πολιτεία να θέσει σε εφαρμογή ένα συγκροτημένο πλαίσιο παρεμβάσεων, βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα και με σταθερό προσανατολισμό προς την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα».

Το ΕΒΕΑ εκφράζει την ελπίδα ότι οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν δημιουργικά στον δημόσιο διάλογο για την ενίσχυση της οικονομικής προοπτικής της χώρας.