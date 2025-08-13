ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές που πλήττονται από πυρκαγιές
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
10:41 - 13 Αυγ 2025

Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές που πλήττονται από πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Vodafone στηρίζει έμπρακτα όλους τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Αχαΐα, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για περισσότερη επικοινωνία.

Οι συνδρομητές της Vodafone, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής καθώς και οι πελάτες σταθερής που ζουν στις περιοχές: Κερί, Αγαλάς, Κοιλιωμένος, Άγιος Λέων, Παλιάμπελα, Πογωνιά, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό θα έχουν στη διάθεση τους, από 12 Αυγούστου και για 15 μέρες, έως και 27 Αυγούστου, αυτόματα και δωρεάν:

  • 1500 λεπτά ομιλίας στο κινητό προς εθνικά κινητά και σταθερά
  • 20 GB στο κινητό

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ενεργοποίηση με SMS στο κινητό τους.

Επιπλέον, η Vodafone αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες για φραγή εισερχομένων ή/και εξερχομένων κλήσεων για τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών μέχρι και 27 Αυγούστου 2025.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Μεσόγειος φλέγεται: «Μας μαγειρεύουν ζωντανούς»
Περιβάλλον

Η Μεσόγειος φλέγεται: «Μας μαγειρεύουν ζωντανούς»

Νέο ρεκόρ στον Nikkei 225 μετά τα κέρδη της Wall Street
Χρηματιστήρια

Νέο ρεκόρ στον Nikkei 225 μετά τα κέρδη της Wall Street

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο 3,41%
Αναλύσεις

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο 3,41%

Nova: Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές σε Ζάκυνθο και Δυτική Ελλάδα
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Nova: Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές σε Ζάκυνθο και Δυτική Ελλάδα

FT: Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν
Ειδήσεις

FT: Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι
Ειδήσεις

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών

Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: €1,3 εκατ. για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Χίο

Vodafone: Ένα δίκτυο καταστημάτων με μηδενικές εκπομπές CO2 και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Vodafone: Ένα δίκτυο καταστημάτων με μηδενικές εκπομπές CO2 και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ