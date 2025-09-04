Διεύρυνση των δικαιούχων φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος - Ποιους αφορά

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση ο Συνήγορος είχε επισημάνει στο αρμόδιο Υπουργείο ότι η μίσθωση ακινήτου από φοιτητές σε παρακείμενη πόλη από την έδρα του Τμήματος Α.Ε.Ι. όπου σπουδάζουν εμπίπτει πλήρως στις προϋποθέσεις του νόμου για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, κατά τούτο η εξαίρεση των συγκεκριμένων δικαιούχων δια εγκυκλίου αφενός δεν συνιστά ορθή διοικητική πρακτική, αφετέρου δεν εξυπηρετεί το σκοπό του νομοθέτη για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε πόλη άλλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούσαν περιπτώσεις φοιτητών που σπούδαζαν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αίγιο και επέλεγαν να διαμείνουν στην πόλη της Πάτρας ή περιπτώσεις φοιτητών που διέμεναν στην Κοζάνη και φοιτούσαν σε Τμήματα με έδρα την Πτολεμαΐδα, κ.ο.κ. Αν και προφανές, ότι οι φοιτητές είχαν εγκατασταθεί στην πόλη της Πάτρας ή της Κοζάνης λόγω των σπουδών τους και ότι επρόκειτο για μισθωμένη οικία σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με τις δυο προϋποθέσεις που έθετε ο νόμος, εντούτοις οι εν λόγω φοιτητές εξαιρούνταν από τους δικαιούχους φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος με βάση εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του 2018, σύμφωνα με τις οποίες η μίσθωση έπρεπε να αφορά ακίνητο στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο με αυτόν της πόλης σπουδών του φοιτητή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επισημάνει στο αρμόδιο Υπουργείο, ότι, μέχρι την προσθήκη του όρου της εγκυκλίου για μίσθωση ακινήτου στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο, οι ως άνω φοιτητές λάμβαναν κανονικά το στεγαστικό επίδομα, αφού σύμφωνα και με τις οδηγίες που παρείχε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, δεκτά γίνονταν μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης, σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα. Ο Συνήγορος είχε τονίσει, επιπλέον, την αντίθετη με την έννοια της χρηστής διοίκησης πρακτική της «αποσαφήνισης» του νόμου επί τα χείρω μέσω εγκυκλίων και είχε ζητήσει από το Υπουργείο να επανεξετάσει τον περιορισμό νομοθετικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των φοιτητών, καθώς μια τέτοια στενή ερμηνεία δεν υπηρετούσε το διακηρυγμένο σκοπό του νομοθέτη για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών, προκειμένου να είναι εφικτό να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε πόλη άλλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας τους

Ήδη, με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, υιοθετήθηκε πλήρως η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη για μη αποκλεισμό, ως δικαιούχων, των φοιτητών που μισθώνουν κατοικία σε άλλο Δήμο, εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει το Τμήμα Α.Ε.Ι. που φοιτούν.