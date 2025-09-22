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Ελληνικό Κτηματολόγιο: Νέα προθεσμία για αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων στη Λακωνία
Ακίνητα
15:18 - 22 Σεπ 2025

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Νέα προθεσμία για αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων στη Λακωνία

Reporter.gr Newsroom
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Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με ανακοίνωσή του, ενημέρωσε το κοινό ότι μετατίθεται έως την 30η Οκτωβρίου 2025 η ημερομηνία λήξης της ανάρτησης των εκθέσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων των ακινήτων σε περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασιάς και Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας ktimatologio.gr (με χρήση κωδικών taxisnet), με στόχο τη συγκέντρωση όλων των τεκμηριωμένων απόψεων πριν την έναρξη του έργου της Επιτροπής Εξέτασης Υποθέσεων. Οι αιτούντες μπορούν να δουν την έκθεση που συντάχθηκε από το Γραφείο Κτηματογράφησης, η οποία περιλαμβάνει αιτιολόγηση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που η αίτηση διόρθωσης αφορά εκτοπισμό δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου, οι αιτούντες οφείλουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 να ενημερώσουν τους θιγόμενους ιδιοκτήτες με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή courier), e-mail ή μέσω δικαστικού επιμελητή, προσκομίζοντας:

  • Την αίτηση διόρθωσης
  • Την Έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης
  • Τις αντίθετες απόψεις τους, σε περίπτωση διαφωνίας με την Έκθεση

Τα αποδεικτικά γνωστοποίησης υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ktimatologio.gr εντός της προθεσμίας, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν από 1η έως 30 Οκτωβρίου 2025 να συμφωνήσουν με τη διόρθωση ή να καταθέσουν αιτιολογημένες αντίθετες απόψεις, μέσω της εφαρμογής ktimatologio.gr ή ktimatologio.gov.gr, διαφορετικά θεωρείται ότι αποδέχονται τη διόρθωση.

Για πληροφορίες σχετικά με πιθανές αλλαγές ημερομηνιών και προθεσμιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο ΟΤΑ μέσω της αναζήτησης περιοχών/γραφείων στην πλατφόρμα ktimatologio.gr.

Αναλυτικά οι περιοχές

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Καλλικρατικός Δήμος Ανατολικής Μάνης: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Βασιλείου, Αγίου Νικολάου, Αιγιών, Αλίκων, Άνω Μπουλαρίων, Αρεοπόλεως, Βάθειας, Γερολιμένος, Διρού, Δροσοπηγής, Δρυμού, Έξω Νυμφίου, Καλυβίων, Καρβέλα, Καρυουπόλεως, Κοίτας, Κοκκάλας, Κονακίων, Κότρωνα, Κούνου, Κρήνης, Λάγιας, Λυγερέα, Μαραθέας, Μελιτίνης, Μυρσίνης, Νεοχωρίου, Οιτύλου, Παλαιόβρυσης, Πετρίνας, Πλατάνου, Προσήλιου, Πυρριχού, Σιδηροκάστρου, Σκαμνακίου, Σκουταρίου, Τσικκαλιών, Χωσιαρίου

Καλλικρατικός Δήμος Ελαφονήσου

Καλλικρατικός Δήμος Ευρώτα: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, Αλεποχωρίου, Απιδέας, Βασιλακίου, Γερακίου, Γλυκόβρυσης, Δαφνίου, Έλους, Καλλιθέας, Καρίτσης, Κρεμαστής, Κροκεών, Νιάτων

Καλλικρατικός Δήμος Μονεμβασίας: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγγελώνας, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου Μονεμβασιάς, Αγίου Ιωάννου (Επιδαύρου Λιμηράς), Αγίου Νικολάου Βοϊών, Αγίου Νικολάου Μονεμβασιάς, Αγίων Αποστόλων, Άνω Καστανέας, Ασωπού, Βελανιδιών, Βελιών, Δαιμονίας, Ελαίας, Ελίκας, Ελληνικού, Ιέρακος, Κάμπου, Καστανέας, Κουπιών, Κυπαρισσίου, Λαμπόκαμπου, Λαχίου, Λιρών, Μεσοχωρίου, Μεταμορφώσεως, Μολάων, Μονεμβασιάς, Νεαπόλεως, Νομίων, Πακίων, Παντάνασσης, Ρειχέας, Συκέας, Ταλάντων, Χάρακος

Καλλικρατικός Δήμος Σπάρτης: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίας Ειρήνης, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίων Αναργύρων, Αγόριανης, Αγριάνων, Αλευρούς, Αμυκλών, Αναβρύτης, Ανωγείων, Άρνης, Βαμβακούς, Βαρβίτσης, Βασαρά, Βασιλικής, Βορδονίας, Βουτιάνων, Βρεσθένων, Γεωργιτσίου, Γκοριτσάς, Γοράνων, Δάφνης, Θεολόγου, Καλλονής, Καλυβίων Σόχας, Καρυών, Καστορείου, Κεφάλα, Κονιδίτσης, Λευκοχώματος, Λογγάστρας, Λογκανίκου, Ξηροκαμπίου, Παλαιοπαναγιάς, Πελλάνας, Περιβολίων, Πλατάνας, Πολοβίτσης, Ποταμιάς, Σελλασίας, Σκούρας, Σουστιάνων, Σπαρτιάς, Τραπεζαντής, Τρύπης, Χρυσαφών

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