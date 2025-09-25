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Κεφαλογιάννη: Σε εφαρμογή από 1/10 η νέα νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Τα βασικά σημεία
Ακίνητα
18:06 - 25 Σεπ 2025

Κεφαλογιάννη: Σε εφαρμογή από 1/10 η νέα νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Τα βασικά σημεία

Reporter.gr Newsroom
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«Ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, σημαίνει μέτρο, ισορροπία και τήρηση νομιμότητας». Αυτό ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη στην Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για το νέο θεσμικό πλαίσιο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, όπως διατυπώθηκε στο νόμο του Υπουργείου Τουρισμού (Ν. 5170/2025) που τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025 και το οποίο όπως είπε «στοχεύει σε αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και συμβάλλει στην κάλυψη της ανάγκης για την αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση».

Στην κατεύθυνση αυτή, για το τρέχον έτος καθώς και για το 2026, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, δεν επιτρέπεται νέα εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, στο 1ο, στο 2ο και το 3ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για την εφαρμογή του νέου νόμου, η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε και τις υψηλές επιδόσεις που καταγράφει ο τουρισμός διατηρώντας τη δυναμική του με όλα τα νέα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο και θα πρέπει να διασφαλίζεται στο μέλλον με αναγκαίες επιλογές και αποφάσεις.

Όπως τόνισε η Υπουργός, «το νέο πλαίσιο είναι ξεκάθαρο ορίζοντας κανόνες ώστε ο ανταγωνισμός να λειτουργεί δίκαια για όλους και να διασφαλιστεί βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θεσπίζει σαφείς κανόνες ποιοτικών κριτηρίων και νομιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη αύξηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας η οποία αποτελεί μέρος της τουριστικής προσφοράς. Για αυτό και η Κυβέρνηση αναγνωρίζει έμπρακτα την ανάγκη διασφάλισης περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο της φιλοξενίας. Επιδιώκεται να αμβλυνθεί η πίεση που ασκείται από τις αυξημένες ταξιδιωτικές ροές, σε ορισμένους προορισμούς, αλλά και η συνεισφορά στην υγιή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των προορισμών, προωθώντας την ισορροπημένη προσφορά σε φιλοξενία αλλά και σε στέγαση κατοίκων, εργαζόμενων κλπ».

Η Υπουργός εξέφρασε την βεβαιότητά της ότι: «οι νέες ρυθμίσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων για ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις, καθώς τα έως τώρα στοιχεία για το 2025 καταδεικνύουν ότι θα είναι μία ακόμη θετική χρονιά. Ήδη στο πρώτο επτάμηνο του έτους, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ενώ και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, σε επίπεδο επικράτειας, σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με την περσινή χρονιά-ρεκόρ. Το σημαντικό όμως είναι, ότι διατηρείται η δυναμική επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, τους πλάγιους και χειμερινούς μήνες, κάτι που αποτελεί βασική επιδίωξη της στρατηγικής μας».

Τα βασικά σημεία της νέας νομοθεσίας

Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του νέου νομοθετικού πλαισίου τα ακίνητα που ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται πλέον να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες:

  • Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.
  • Να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.
  • Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας .

Επιπλέον προβλέπονται:

  • Έλεγχοι συμμόρφωσης από το Υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ.
  • Κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα.

Ήδη το Υπουργείο Τουρισμού μέσω της ΑΑΔΕ έχει αποστείλει ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλους τους εγγεγραμμένους διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν Αριθμό Μητρώο Ακινήτου (ΑΜΑ) ενώ έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, η οποία επεξηγεί τις προδιαγραφές και η οποία ομοίως θα αποσταλεί με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την ΑΑΔΕ.

Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου, ο Ειδικός Σύμβουλος της Υπουργού κος Κωνσταντίνος Ζήκος, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων κα Μαρία Κιάμου, και παραβρέθηκαν η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή και η Υπηρεσιακή Γραμματέας κα Ιωάννα Χρήστου.

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