Χρηματιστήριο: Πού οφείλεται η απότομη προσγείωση μετά το πενθήμερο σερί

Αλλαγή κατεύθυνσης στο ΧΑ την Πέμπτη (25/9) με αρκετές πιέσεις καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε συγχρονισμό και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές (Dax -0,9%) , με τον ΓΔ να υποχωρεί έως τις 2033 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 2035 -1,46%, ακριβώς στα επίπεδα στήριξης.

Πολύ υψηλός ο τζίρος στα 372 εκ. εξαιτίας και του πακέτου 77 εκ. στον AKTR (πωλητής η ΙΝΤΚΑ) με μόλις 5 μετοχές του FTSE να διασώζονται με θετικό πρόσημο με καλύτερες την ΑΛΦΑ +0,57%, ΕΛΠΕ +0,4% και ΛΑΜΔΑ +0,26% σε υψηλό έτους και με αυξημένες συναλλαγές.

ΜΠΕΛΑ -4,5% μετά τα χαμηλότερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα εξαμήνου , ΕΥΔΑΠ -3,2% εν αναμονή αποτελεσμάτων, ΤΙΤΑΝ -2% σε καθαρά πτωτικό διάγραμμα εξαιτίας και της ισοτιμίας eurusd , ΣΑΡ -2,4%, ΕΥΡΩΒ -2,3%, ΠΕΙΡ -2,7%, ΔΕΗ -1,5% και MTLN -2% σε χαμηλό μετά την εισαγωγή της μετοχής στο Λονδίνο.

Μεγάλη υποχώρηση στον ΑΔΜΗΕ -8% μέρος της οποίας οφείλεται στην αποκοπή μερίσματος (0,12/μετοχή), πωλήσεις και σε ΚΡΙ -2,4%, ΟΛΠ -1,5% και ΟΛΘ -1%.

Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους (στα 2,58) για τον ΑΒΑΞ μετά και τα εξαιρετικά μεγέθη εξαμήνου που ανακοίνωσε (έσοδα +62% στα 467 εκ. και κέρδη +74% στα 28,5 εκ.) , θετική συνεδρίαση και για ΙΝΤΚΑ +0,44% μετά και τις υπεραξίες από την πώληση του πακέτου μετοχών του AKTR, DIMAND +1,2% και ΦΡΛΚ +1%.

Αρκετές οι πιέσεις και στην μικρή κεφαλαιοποίηση με πληθώρα τίτλων με απώλειες άνω του -2% (ενδεικτικά ΑΛΜΥ, ΛΟΥΛΗ, ΚΥΡΙΟ, QLCO κα).

Ψήφος εμπιστοσύνης για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ μέσω της ομολογιακής αγοράς με υπερκάλυψη 2.4χ για την έκδοση των 500 εκ. και μάλιστα με την απόδοση να κλείνει στο κάτω εύρος των εκτιμήσεων (3,20%).

Κρίσιμη – τεχνικά – η αυριανή τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας!

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης