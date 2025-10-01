ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καταπατημένες εκτάσεις και αυθαίρετα: «Βασιλεύουν» λόγω γραφειοκρατίας, παρατάσεων και πολιτικού κόστους
Ακίνητα
20:28 - 01 Οκτ 2025

Καταπατημένες εκτάσεις και αυθαίρετα: «Βασιλεύουν» λόγω γραφειοκρατίας, παρατάσεων και πολιτικού κόστους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι καταπατημένες εκτάσεις και τα αυθαίρετα κτίρια στην Ελλάδα βρίσκονται για χρόνια σε έναν λαβύρινθο κανόνων, προϋποθέσεων, εξαιρέσεων και χρονοδιαγραμμάτων που τελικά δεν οδηγούν πουθενά. Τα τελευταία χρόνια το τοπίο παραμένει δαιδαλώδες και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Η πιο πρόσφατη παρέμβαση αφορά στις καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου από ιδιώτες, για τις οποίες το υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να δώσει νέα παράταση στη δυνατότητα εξαγοράς τους, παρά την αδιαφορία των καταπατητών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 90.000 περιπτώσεις καταπατήσεων, ωστόσο έχουν υποβληθεί λιγότερες από 5.500 αιτήσεις νομιμοποίησης. Οι καταπατητές φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ούτε καν τα ελάχιστα ποσά για να νομιμοποιήσουν τις "περιουσίες" τους, γνωρίζοντας προφανώς ότι οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα απλώς διαιωνίζουν το πρόβλημα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προς παράταση οδεύει και το μέτρο που επιτρέπει, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, τη δόμηση οικοπέδων κάτω των 4 στρ. σε εκτός σχεδίου περιοχές. Το μέτρο λήγει στα τέλη του έτους, αλλά θα διατηρηθεί και το 2026.

Επίσης, σχεδιάζεται να παραταθεί για το 2026 και η νομιμοποίηση από δήμους και δημόσιο αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλούς και παραλίες, καθώς και η νομιμοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων που αφορούν τις αλλαγές χρήσης και ημιυπαίθριους χώρους.

Όσο για τα σπίτια σε δασικές εκτάσεις υποτίθεται πως η προθεσμία για τη νομιμοποίησή τους έληξε το Μάρτιο 2023, αλλά φυσικά έχει δοθεί σιωπηλή παράταση. Υπολογίζεται πως υπάρχουν περίπου 1 εκατ. δασικά αυθαίρετα και για νομιμοποίηση έχουν κατατεθεί λιγότερες από 3.000 αιτήσεις.

Όσο για κατεδαφίσεις, ούτε λόγος. Όσο και να ψάξει κανείς τα στοιχεία είναι απολύτως συγκεχυμένα. Ακόμα και για τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5, που αφορά κτίρια με πολύ μεγάλες βαριές πολεοδομικές παραβάσεις, δεν έχει γίνει το παραμικρό.

Συμπερασματικά, το ζήτημα των αυθαιρέτων παραμένει ένα από τα πιο επίμονα και σύνθετα προβλήματα στην Ελλάδα. Από αυθαίρετα σπίτια σε δασικές εκτάσεις μέχρι κατασκευές σε παραλίες και καταπατημένα δημόσια ακίνητα, η πολιτεία προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών. Αλλά δεν τη βρίσκει και μάλλον δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Παρά την ύπαρξη νόμων, η εφαρμογή τους σκοντάφτει σε γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και πολιτικό κόστος. Κλασική περίπτωση Ελλάδας δηλαδή...

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η εφαρμογή του σχεδίου κατεδαφίσεων σε αιγιαλούς και η δίκαιη ρύθμιση για τα καταπατημένα ακίνητα θα καθορίσουν την πορεία της χώρας απέναντι στο χρόνιο ζήτημα των αυθαιρέτων. Το μεγάλο στοίχημα είναι αν η Ελλάδα θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στη νομιμότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του φυσικού της πλούτου. Δυστυχώς, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ μας.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 21:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ
Οικονομία

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας
ΜΕΤΑΛΛΑ

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ