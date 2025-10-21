Ante portas (μέχρι 20/11) η επιστροφή ενός ενοικίου - Στην τελική ευθεία έλεγχοι για τους δικαιούχους

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι έλεγχοι ώστε να ανοίξει η διαδικασία για την ενεργοποίηση του μέτρου επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους. Σύμφωνα, με πληροφορίες, η όλη διαδικασία των ελέγχων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι τις 20/11 αναμένεται να ξεκινήσει η αυτόματη πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ ελέγχει τα στοιχεία, με διασταυρώσεις σε δεδομένα εκμισθωτών και ενοικιαστών, ώστε να επιβεβαιώσει ότι οι μισθώσεις είναι ενεργές και δηλωμένες στο TAXISnet. Επίσης, ελέγχει τα IBAN, ώστε να διασφαλιστεί ότι το επίδομα θα καταβληθεί στους πραγματικούς δικαιούχους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο αν το δηλωθέν ποσό μισθώματος αντιστοιχεί στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε μέσα στο έτος.

Σε περίπτωση, όμως, που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και το ποσό της ενίσχυσης είναι ανακριβή, τα πράγματα αλλάζουν. Αν καταβληθούν αχρεωστήτως ποσά, τότε αυτά καταλογίζονται έντοκα, με επιτόκιο 0,73% μηνιαίως από την ημερομηνία χορήγησης, ενώ ο δικαιούχος αποκλείεται από κάθε μελλοντική ενίσχυση ενοικίου για τρία έτη, πέραν των λοιπών κυρώσεων που μπορεί να του επιβληθούν.

Σημειώνεται ότι για όσους και όσες δεν καταγραφεί κάποιο πρόβλημα, θα γίνουν οι πληρωμές θα γίνουν χωρίς αιτήσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών.

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΘΟ, 1.180.000 νοικοκυριά, τον επόμενο μήνα θα λάβουν τη σχετική ενίσχυση, με ποσά, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και τα 1.700 ευρώ

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβάλλουν, με ανώτατο ποσό έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας το συνολικό πλαφόν μπορεί να φτάσει έως και 1.700 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Έτσι οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που πληρώνουν.

Οι δικαιούχοι

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι δικαιούχοι είναι οι ενοικιαστές που δηλώνουν τη μίσθωση στην εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμους το όριο είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Για ζευγάρια, το όριο φτάνει τα 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 31.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Παράλληλα, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 20 Νοεμβρίου απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα πρέπει:

Να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%

Να μείνουν εκτός επιδότησης για τρία χρόνια.

Τι έρχεται από το 2026

Στο μεταξύ, από την 1η Ιανουαρίου 2026, με βάση όσα έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση και σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, θα πρέπει τα ενοίκια να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, και δια των ενοικιαστών, κάτι που συναντά, βέβαια, την κριτικής της αγοράς, επιδιώκει την "αποκάλυψη" των πραγματικών τιμών, μια και σε διαφορετική περίπτωση όσοι ενοικιαστές δεν πληρώνουν μέσω τραπεζών θα χάσουν την επιδότηση, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια.

Παράλληλα, βέβαια, κι όσοι ιδιοκτήτες λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα. Π.χ. φορολογούμενος με 12.000 ευρώ ενοίκια το χρόνο θα φορολογηθεί για όλο το ποσό, όχι για 11.400 ευρώ.

Αλλά και για τις επιχειρήσεις από το 2026, επαγγελματικά ενοίκια που καταβάλλονται με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ως δαπάνη.





