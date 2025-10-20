ΓΑΠ: Οι προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουμε τον διάλογο για μία Κύπρο ενωμένη και ευρωπαϊκή

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρών πρωθυπουργού:
«Χαιρετίζω την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει τη βούληση της Τουρκοκυπριακής κοινότητας για πρόοδο, συνεργασία και μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ελπίζουμε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί θα μεταφραστεί σε πράξη, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ουσιαστικού διαλόγου.
Στόχος παραμένει η επίτευξη μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένες εξαρτήσεις, προς όφελος όλων των Κυπρίων – Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Οι προοδευτικές δυνάμεις σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς, οφείλουμε να στηρίξουμε με συνέπεια τον διάλογο, την ειρήνη και τη δημοκρατία, ώστε η Κύπρος να προχωρήσει ενωμένη σε ένα κοινό, ευρωπαϊκό μέλλον».