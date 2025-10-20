ΓΑΠ: Οι προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουμε τον διάλογο για μία Κύπρο ενωμένη και ευρωπαϊκή

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου χαιρέτισε τη Δευτέρα (20/10), μέσω ανάρτησής του στο Facebook, την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το αποτέλεσμα θα ανοίξει τον δρόμο για την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό και την προώθηση μιας δίκαιης, βιώσιμης λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

κ. Ερχιουρμάν και το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP) εξασφάλισαν μια καθαρή εντολή, στη βάση ενός προγράμματος που επιδιώκει την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού και την προσέγγιση με την Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει τη βούληση της Τουρκοκυπριακής κοινότητας για πρόοδο, συνεργασία και μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ελπίζουμε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί θα μεταφραστεί σε πράξη, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ουσιαστικού διαλόγου.

Στόχος παραμένει η επίτευξη μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένες εξαρτήσεις, προς όφελος όλων των Κυπρίων – Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.