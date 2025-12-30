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Alpha Bank: Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της - Τα αποκτήματα του 2025
Ακίνητα
22:30 - 30 Δεκ 2025

Alpha Bank: Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της - Τα αποκτήματα του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Επενδύσεις σε ακίνητα υλοποιεί η Alpha Bank  καθώς αυτές, με βάση τη διοίκησή της, βελτιώνουν τη συνολική ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων του Ομίλου και προσφέρουν στρατηγική ευελιξία για τα επόμενα χρόνια.

Ετσι προχώρησε στην απόκτηση του Μινιόν από την Dimand αλλά και άλλων ακινήτων.

Αναλυτικά με βάση ανακοίνωση της Alpha Bank, η τράπεζα υλοποιεί μια συνεπή και μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων της και την αποδοτική αξιοποίηση πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, "oi επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούν διαχρονικά μια σταθερή κατηγορία εισοδήματος, λειτουργώντας παράλληλα ως φυσικό μέσο αντιστάθμισης πληθωριστικών πιέσεων και οικονομικών διακυμάνσεων.

Επιλεκτικές επενδύσεις σε ακίνητα εισοδήματος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συστημικής τράπεζας, η διοίκηση της οποίας στο πρόσφατο εορταστικό γεύμα είχε προϊδεάσει για κινήσεις επενδύσεων, "η Τράπεζα επενδύει επιλεκτικά σε ακίνητα εισοδήματος, εστιάζοντας σε σύγχρονα γραφεία, logistics, καταστήματα λιανικής και επιλεγμένα ξενοδοχειακά ακίνητα σε μεγάλα αστικά κέντρα, με κοινά χαρακτηριστικά την καλή τοποθεσία, την ποιότητα των μισθωτών, τη σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (ESG).

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, επιδιώκει τη δημιουργία υπεραξιών για τους μετόχους της, αλλά και ευρύτερου κοινωνικού οφέλους, ιδίως μέσω επενδύσεων που συνδέονται με αστική αναβάθμιση. Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της Alpha Bank, η οποία χρηματοδοτεί διαχρονικά έργα και επενδύσεις στον τομέα του real estate.

Παράλληλα, δημιουργούνται συνέργειες με τον τομέα asset management, μέσω της ανάπτυξης επενδυτικών προϊόντων ακίνητης περιουσίας για θεσμικά κεφάλαια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, η Τράπεζα επενδύει έμμεσα στον κλάδο μέσω συμμετοχών σε επενδυτικά σχήματα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά το Hilton, η Prodea και η Skyline, συν-επενδύοντας σε μεγάλα έργα real estate και αντλώντας προστιθέμενη αξία από εξειδικευμένες ομάδες διαχείρισης. Οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν συνέργειες με τη βασική τραπεζική δραστηριότητα, καθώς η Alpha Bank χρηματοδοτεί διαχρονικά έργα και επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Alpha Bank αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα από μισθώσεις, τα οποία εκτιμώνται σε τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ για το 2026, προσφέροντας ελκυστικές αποδόσεις επί των απασχολούμενων κεφαλαίων και ενισχύοντας τη συνολική προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Φορέας υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής στον τομέα των ακινήτων είναι η θυγατρική Alpha Real Estate Services (ARES), η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων τόσο εντός του Ομίλου όσο και σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς και στο Δημόσιο.

Η ARES, ως πάροχος υπηρεσιών real estate, σε συνδυασμό με άλλες θυγατρικές του Ομίλου όπως η Alpha Asset Management, συμβάλλει στην περαιτέρω διαφοροποίηση των εσόδων του Ομίλου μέσω προμηθειών και αμοιβών διαχείρισης."

Ένα χαρτοφυλάκιο με μακροπρόθεσμη αξία

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Alpha Bank , η τράπεζα "ολοκλήρωσε την εξαγορά σειράς εμβληματικών ακινήτων σταθερού εισοδήματος στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως μεταξύ άλλων τα κτίρια του Υπουργείου Τουρισμού, Academy Gardens, Zara Ερμού, Lidl Μαρούσι, KPMG Λευκωσία κλπ ενώ διαθέτει σημαντικό ανεκτέλεστο για το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόκτηση του ακινήτου ΜΙΝΙΟΝ στο κέντρο της Αθήνας, ενός σύγχρονου, πλήρως ανακαινισμένου ακινήτου μικτών χρήσεων, που ανταποκρίνεται στα βασικά επενδυτικά κριτήρια της Τράπεζας.

Η συγκρότηση ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου ακινήτων υψηλής ποιότητας βελτιώνει τη συνολική ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων του Ομίλου και προσφέρει στρατηγική ευελιξία για τα επόμενα χρόνια."

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 22:10
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