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ΣΜΕΧΑ: Στιβαρή ηγεσία για τη νέα εποχή - Πρόεδρος ο Σπυρίδων Κυρίτσης
Ανακοινώσεις
12:04 - 21 Ιαν 2026

ΣΜΕΧΑ: Στιβαρή ηγεσία για τη νέα εποχή - Πρόεδρος ο Σπυρίδων Κυρίτσης

Reporter.gr Newsroom
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Νέα Διοίκηση απέκτησαν χθες οι Ελληνες χρηματιστές, καθώς ο ΣΜΕΧΑ εξέλεξε το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο, με κύριο χαρακτηριστικό τη διατήρηση της προηγούμενης δομής του.

Η ίδια διοίκηση λοιπόν, αλλά και με στοιχεία ανανέωσης, σε μια περίοδο που λόγω της εξαγοράς της ΕΧΑΕ, ο κλάδος έχει ανάγκη στιβαρής, έμπειρης και αποτελεσματικής ηγεσίας που θα τον καθοδηγήσει στο νέο περιβάλλον. Και μια μικρή λεπτομέρεια: στο επίσημο δελτίο τύπου δόθηκε λάθος το όνομα εκλεγέντος, ο οποίος μάλιστα ήταν ο πρώτος σε σταυρούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 12:39
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