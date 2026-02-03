Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για την προσιτή κατοικία

Στη συζήτηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Στέγασης, Dan Jørgensen, και με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών των κρατών-μελών.

Κεντρικό θέμα της τηλεδιάσκεψης αποτέλεσε η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Πολιτικής για την Προσιτή Κατοικία (Affordable Housing Plan), το οποίο φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για μια συντονισμένη, διαρκή και θεσμικά οργανωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική στο ζήτημα της στέγασης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η ανάδειξη του στεγαστικού προβλήματος σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα φέρει και την ελληνική σφραγίδα, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα θέσει το θέμα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, συνδέοντάς το με κρίσιμες παραμέτρους όπως η κοινωνική συνοχή, το δημογραφικό ζήτημα και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα βασίζεται στη βελτιωμένη αξιοποίηση τόσο υφιστάμενων όσο και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό στεγαστικών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κοινωνίας.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που αξιοποιούν ενεργά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη στέγαση, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα εθνικών πολιτικών. Σε αυτό περιλαμβάνονται προγράμματα όπως τα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», που διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην κατοικία, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για την επαναφορά κλειστών ακινήτων στην αγορά, καθώς και παρεμβάσεις κοινωνικής στέγασης με συνδυαστική χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Κατά την τοποθέτησή της, η Δόμνα Μιχαηλίδου εξέφρασε την ικανοποίηση της ελληνικής πλευράς για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πλέον το ζήτημα της στέγασης με συστηματικό και θεσμικό τρόπο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η νέα ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να δίνει έμφαση στη μακροχρόνια και σταθερή κατοικία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των οικογενειών με παιδιά, ενώ επισήμανε πως η στεγαστική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης που απασχολεί το σύνολο της Ευρώπης.