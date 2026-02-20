09:52 - 20 Φεβ 2026

«Sold out» τα Airbnb στην Αθήνα το καλοκαίρι με... χορηγία Metallica - Ποιες άλλες πόλεις απογειώνονται

Γιώργος Αλεξάκης
Με διψήφια ποσοστά αυξάνεται η ζήτηση τους μήνες αιχμής για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Camilo Schmid Rivas, Research Analyst στην AirDNA, πάροχο δεδομένων και αναλύσεων για τη βραχυχρόνια μίσθωση, στο πλαίσιο του συνεδρίου Short Stay Conference που πραγματοποιείται στην Αθήνα. 

Πιο συγκεκριμένα η ζήτηση κινείται στην κορύφωση της σεζόν, δηλαδή, Ιούλιο και Αύγουστο είναι αυξημένη κατά 16% και 11% αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Σημαντικές εκδηλώσεις, όπως οι συναυλίες των Iron Maiden και Metallica στην Αθήνα, φαίνεται να έχουν ήδη οδηγήσει σε αύξηση των κρατήσεων κατά 40 έως 80% σε ετήσια βάση γύρω από τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων.

Με βάση, πάντως, τη μελέτη φαίνεται ότι οι επισκέπτες στην Ελλάδα αρχίζουν να “ανακαλύπτουν” και άλλες περιόδους. Ουσιαστικά τα νέα δεδομένα στην τουριστική αγορά, με τις αυξημένες τιμές σε εισιτήρια κτλ στην “υψηλή” περίοδο αλλά και τα φαινόμενα συνωστισμού φέρνουν κίνηση στις “άκρες” οδηγώντας σε μια τουριστική περίοδο εννέα μηνών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου η ζήτηση βρίσκεται στο συν 4%, με τον Σεπτέμβριο να ακολουθεί οριακά ενισχυμένος, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5%. Το τρίμηνο Φεβρουαρίου - Απριλίου η ζήτηση έχει μια επιβράδυνση μικρή, της τάξης του ποσοστό 2%-3% σε ετήσια βάση.

Εισερχόμενος τουρισμός

Σημειώνεται ότι η αγορά του Airbnb και των βραχυχρόνιων μισθώσεων βασίζεται, κύρια, στη διεθνή ζήτηση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των κρατήσεων. Ως προς τις περιοχές προέλευσης των τουριστών οι ΗΠΑ αποτελούν μια δυναμική αγορά, με τη Γερμανία να παραμένει ισχυρή. την ίδια ώρα φαίνεται ότι η Γαλλία υποχωρεί εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας.

Το 2025

Σε σχέση με το 2025 η πληρότητα το καλοκαίρι παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρυσι, αλλά παραμένει 7,8% πάνω από τα επίπεδα του 2019.

Η ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά από το πρώτο έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότερες κρατήσεις διανυκτερεύσεων στην περίοδο αιχμής σε σύγκριση με το 2019, πριν σταθεροποιηθεί και μειωθεί προς το τέλος του έτους. Οι ταξιδιώτες κάνουν κρατήσεις νωρίτερα, με τις διαμονές αιχμής να εξακολουθούν να συγκεντρώνονται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Παράλληλα, τα καταλύματα μεσαίας κατηγορίας αποδείχθηκαν τα πιο ανθεκτικά, ενώ τα καταλύματα πολυτελείας υπερέβησαν τις επιδόσεις τους σε όλη την Ευρώπη.

Σε σχέση με τις αποδόσεις καταγράφεται εισόδημα, έως και 33.800 ευρώ τον χρόνο, σε περιοχές που είναι κοντά στην Ακρόπολη, όπως ο Κεραµεικός και το Ζάππειο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της AirDNA.

Συνολικά πάντως τα έσοδα στην Αθήνα κατά µέσον όρο είναι πολύ χαµηλότερα, σε 8.800 ευρώ.

Η κατάταξη και η πορεία ανάπτυξης

Με τα δεδομένα, πάντως, της έρευνας, η Ελλάδα κινείται προς την έκτη θέση στην Ευρώπη σε ενοικιάσεις καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης με έρευνα που παρουσιάστηκε στην Short Stay Conference στην Αθήνα από τον Camilo Schmid Rivas, ερευνητή της AirDNA.

Το ενδιαφέρον είναι ότι μετά την πανδημία η Ελλάδα εμφ’ανισε μεγάλη δυναμική σε αντίθεση με αλλες ΜΕσογειακές χώρες. Έτσι το 2023, η Ελλάδα έφτασε να έχει πάνω από 130.000 ενεργές καταχωρίσεις, με την προσφορά να φτάνει στο ρεκόρ των περίπου 160.000 καταχωρίσεων το 2025, πριν την παραδοσιακή μείωση του τέταρτου τριμήνου. Με βάση τον αριθµό, η Αθήνα µε 13.274 καταλύµατα κατατάσσεται στη 10η θέση µεταξύ των µεγάλων πόλεων της Ευρώπης.

Όπως, δε, αναφέρθηκε, η ανάπτυξη μετατοπίστηκε από την ταχεία επέκταση το 2024 σε πιο σταθερά επίπεδα το 2025, αντανακλώντας τα υψηλότερα εμπόδια εισόδου που δημιουργήθηκαν μετά την εισαγωγή νέων κανονισμών τον Οκτώβριο.

Η επιβράδυνση ήταν λιγότερο σοβαρή από ό,τι στην Ισπανία, όπου οι διαγραφές καταχωρίσεων ήταν πιο έντονες, ενώ η Ιταλία σημείωσε προσωρινή αύξηση της προσφοράς λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι περιοχές

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να οδηγούν την ανάπτυξη σε επίπεδο πόλεων, με τη ζήτηση να επεκτείνεται στον Πειραιά, το Μαρούσι και τη Γλυφάδα. Παράλληλα νέες αναδυόμενες αγορές όπως η Χίος, η Λέσβος, η Κάλυμνος, η Κατερίνη, η Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη πιστοποιώντας ότι τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν πλέον επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Μικροεπιχειρηματικότητα

Κύριο, πάντως, χαρακτηριστικό της αγοράς είναι οι μικρές μονάδες, με τα στούντιο και τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς και έναν ισορροπημένο συνδυασμό διαμερισμάτων και βιλών.

Οι νέες καταχωρήσεις εισέρχονται με μεγαλύτερη προσοχή και τα στοιχεία της AirDNA δείχνουν ότι οι βαθμολογίες των κριτικών μειώνονται καθώς αυξάνεται το μέγεθος του χαρτοφυλακίου.

Πτώση της τιμής στη Μύκονο

Η Κέρκυρα και η Κρήτη σημείωσαν αύξηση τόσο στην πληρότητα όσο και στην μέση ημερήσια τιμή (ADR), ενώ η Αθήνα και η Μύκονος σημείωσαν πτώση, με τη Μύκονο να σημειώνει απότομη διόρθωση της ADR κατά περίπου 15%, σημειώνει η AirDNA στην έρευνα της. Προφανώς το νησί προσαρμόζεται σε χαμηλότερες τιμές λόγω της γενικότερης πτώσης της ζήτησης που αντιμετωπίζει.



Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 09:56
