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Ο «χάρτης» πληρωμών ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ για την περίοδο 7-11 Ιουλίου
Εργασιακά
15:33 - 04 Ιουλ 2025

Ο «χάρτης» πληρωμών ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ για την περίοδο 7-11 Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 7 έως 11 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.251.000 ευρώ σε 56.107 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από 7 έως 11 Ιουλίου θα καταβληθούν 23.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Έως 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.000 ευρώ σε 4 δικαιούχους επιδομάτων αεροθεραπείας.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
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