Ο «χάρτης» πληρωμών ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ για την περίοδο 7-11 Ιουλίου

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από 7 έως 11 Ιουλίου θα καταβληθούν 23.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Έως 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.000 ευρώ σε 4 δικαιούχους επιδομάτων αεροθεραπείας.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».