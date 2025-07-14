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Ξενοδόχοι Ρόδου: Υπεγράφη νέα Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Εργασιακά
21:10 - 14 Ιουλ 2025

Ξενοδόχοι Ρόδου: Υπεγράφη νέα Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου ανακοινώνει την υπογραφή της νέας Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΤΚΣΣΕ), έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.

Η νέα σύμβαση, διάρκειας τριών ετών, προβλέπει συνολικές αυξήσεις στους μισθούς ύψους 11%, ισορροπημένα κατανεμημένες σε όλη τη διάρκεια της τριετίας, με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων αλλά και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού τουριστικού προϊόντος.

Η εν λόγω συμφωνία συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και σταθερότητας, σε μια περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο, μεταξύ των οποίων και η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας του τουρισμού της Ρόδου, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πώς κλιμακώνονται οι αυξήσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τριετούς διάρκειας ΣΣΕ (θα έχει ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028) σε ό,τι αφορά την κατανομή της αύξησης μισθών προβλέπει για το πρώτο έτος 2%, για το δεύτερο 5% και για το τρίτο 4%.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στη νέα τοπική ΣΣΕ και αφορούν την 7ήμερη εργασία και την 8ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών, που θα ισχύουν κατόπιν αιτήματος του εκάστοτε εργαζομένου.

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