Προϋπολογισμός 2026: Τα «φρένα», οι αυξήσεις δαπανών και οι μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές προκλήσεις

Το πλάνο χάραξης των γραμμών του Προϋπολογισμού του 2026 με δεδομένες και τις δεσμεύσεις έναντι της ΕΕ θέτει εγκύκλιος, που απέστειλε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Η εγκύκλιος καθορίζει τα ύψη δαπανών για όλα τα υπουργεία και τους δημόσιους φορείς, υπενθυμίζοντας το πλαίσιο των νέων κανόνων της Ε.Ε.. Ζητά, δε, από τους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 29 Αυγούστου 2025.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «οι προτάσεις των φορέων συνοδεύονται από έκθεση με αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του πέντε τοις εκατό (5%) από τα έσοδα ή τα έξοδα του φορέα κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος»…

Συγκεκριμένα, για το 2026 προβλέπεται ανώτατο όριο καθαρών δαπανών στα 107 δισ. ευρώ. Αυτό το ύψος προκύπτει με βάση τον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό κανόνα. Από το ποσό αυτό, με βάση την εγκύκλιο, περίπου 85 δισ. αφορούν το στενό δημόσιο τομέα – όχι τους ΟΤΑ - έναντι περίπου 82 δισ. ευρώ φέτος. Να σημειωθεί ότι τα 85 δισ. για το 2026 βασίζονται σε εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου που έχει λάβει υπόψη τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις, χωρίς προβλέψεις πχ για νέες προσλήψεις ή αυξήσεις μισθών κλπ, πέραν όσων έχουν ήδη νομοθετηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση, δε, που οι φορείς διαφωνούν και υπολογίζουν περισσότερα, θα πρέπει να αιτιολογήσουν εγγράφως τις αξιώσεις τους.

Υπενθυμίζεται, ότι από 1ης Σεπτεμβρίου και αφού οι άμεσα εποπτευόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλουν αιτήματα και προτάσεις, το υπουργείο Οικονομικών θα συντάξει το Προσχέδιο του νέου Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στις 6 Οκτωβρίου στη Βουλή. Ωστόσο ανάλογα με το είδος του κάθε φορέα (Ανεξάρτητες Αρχές κλπ), ορισμένοι θα έχουν περιθώριο υποβολής έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τα επόμενα χρόνια

Επιπλέον, η εγκύκλιος δίνει, επίσης, το πλαίσιο με βάση το νέο σύστημα πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού, με ορίζοντα τετραετίας. ‘Ετσι, θέτει τις βάσεις και τους στόχους και για όλα τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2029.

Εκεί εμφανίζεται καθαρά ότι από το 2027 και κυρίως το 2028 οι κρατικές δαπάνες των υπουργείων και φορέων του στενού δημόσιου τομέα υποχωρούν αισθητά, από τα 85 δισ. το 2026 σε περίπου 80 δις. το 2027, αφού τον επόμενο Αύγουστο τελειώνει το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αύξηση και μείωση δαπανών

Στο μέτωπο των επιχορηγήσεων προς τα υπουργεία προκύπτει αύξηση των κονδυλίων συγκριτικά με το 2025, στο υπουργείο Υγείας κατά 270 εκατ. ευρώ, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά 695 εκατ. ευρώ και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 296 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα μειωμένες θα είναι οι επιχορηγήσεις στα υπουργεία Παιδείας, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στον αντίποδα μειωμένα είναι τα κονδύλια των υπουργείων Παιδείας (κατά 334 εκατ.) και Άμυνας (κατά 347 εκατ.) σε σχέση με φέτος.

Να σημειωθεί ότι μετά το 2026, εκτός αλλαγών στις κεντρικές πολιτικές, ένεκα εκπνοής του του Ταμείου Ανάκαμψης, πέφτουν οι δαπάνες κυρίως σε Παιδεία, Πολιτισμό, Περιβάλλον και Αγροτική Ανάπτυξη.