ΟΠΕΚΑ: Στις 29/8 η καταβολή επιδομάτων Αυγούστου σε σχεδόν 600.000 δικαιούχους

Αναλυτικά οι πληρωμές ανά επίδομα:
- Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι – 37.559.959 ευρώ
- Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι – 171.379 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι – 181.420 ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι – 229.225 ευρώ
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι – 34.284 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι – 2.862.496 ευρώ
- Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 593.210
Σύνολο καταβολών: 179.946.340 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών, για γρήγορη και ασφαλή διανομή στους δικαιούχους.