ΟΠΕΚΑ: Στις 29/8 η καταβολή επιδομάτων Αυγούστου σε σχεδόν 600.000 δικαιούχους

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνει ότι την Παρασκευή (29/8) θα καταβληθούν τα επιδόματα του Αυγούστου, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές ανά επίδομα: Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ

184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι – 37.559.959 ευρώ

161.175 δικαιούχοι – 37.559.959 ευρώ Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ

178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι – 171.379 ευρώ

541 δικαιούχοι – 171.379 ευρώ Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι – 181.420 ευρώ

5.149 δικαιούχοι – 181.420 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ

12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ

22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ

82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ

9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ

9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι – 229.225 ευρώ

2.707 δικαιούχοι – 229.225 ευρώ Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι – 34.284 ευρώ

322 δικαιούχοι – 34.284 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ

604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ

2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι – 2.862.496 ευρώ

12.427 δικαιούχοι – 2.862.496 ευρώ Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ Σύνολο δικαιούχων: 593.210

Σύνολο καταβολών: 179.946.340 ευρώ Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών, για γρήγορη και ασφαλή διανομή στους δικαιούχους.