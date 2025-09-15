Ξεκινά το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Πληροφορική για πρώην εργαζόμενους των Ελληνικών Ναυπηγείων

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής, το οποίο θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ρέντη.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ» και συνολική διάρκεια 160 ωρών, στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων γραφείου, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του διαδικτύου, στην οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων με σύγχρονα μέσα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη ΔΥΠΑ και απευθύνεται σε 350 μέλη του Σωματείου Εργαζομένων «Η Τρίαινα», τα οποία συμμετέχουν στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.». Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Google G Suite, προσφέροντας ευελιξία και πρόσβαση σε διαδραστικά εργαλεία μάθησης. Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων (upskilling) και στην επανειδίκευση (reskilling) του εργατικού δυναμικού, με έμφαση σε κλάδους αιχμής. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να διασφαλίσει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ρέντη της ΔΥΠΑ.