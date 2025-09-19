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ΔΥΠΑ: Στις γυναίκες και στις ηλικίες 30-44 ετών οι περισσότεροι άνεργοι – 170.604 οι επιδοτούμενοι τον Αύγουστο
Εργασιακά
12:25 - 19 Σεπ 2025

ΔΥΠΑ: Στις γυναίκες και στις ηλικίες 30-44 ετών οι περισσότεροι άνεργοι – 170.604 οι επιδοτούμενοι τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ  για τον μήνα Αύγουστο 2025, ανήλθε σε 790.844  άτομα. Από αυτά 423.784  (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 367.060  (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ  για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ:

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 243.813 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 547.031 άτομα (ποσοστό 69,2%).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 249.964 άτομα (ποσοστό 31,6%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας[1] εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 358.800 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 281.559 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 158.793 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Αύγουστο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 170.604 άτομα, από τα οποία οι 164.420 (ποσοστό 96,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.119 (ποσοστό 30,0%) και οι γυναίκες σε 119.485 (ποσοστό 70,0%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 132.249 (ποσοστό 77,5%) είναι κοινοί, 1.551 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 968 (ποσοστό 0,6%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 29.436 (ποσοστό 17,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 216 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

[1] Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και η Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Βασικά χαρακτηριστικά εγγεγραμμένων

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Μεταβολές

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Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε σε 790.844 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -52.698 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2024 και μείωση κατά 4.744 άτομα (-0,6%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε σε 170.604 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -6.327 άτομα (-3,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2024 και αύξηση κατά 59.656 άτομα (53,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025.

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