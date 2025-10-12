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Έρευνα Nexi: Ασφάλεια και ταχύτητα «οδηγούν» τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα
ΕΜΠΟΡΙΟ
19:19 - 12 Οκτ 2025

Έρευνα Nexi: Ασφάλεια και ταχύτητα «οδηγούν» τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η ταχύτητα παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τις επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές, σύμφωνα με την έρευνα Nexi eCommerce Report 2024. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν εδραιωθεί ως αναπόσπαστο μέρος της αγοραστικής εμπειρίας, με τις κάρτες και τις ψηφιακές πλατφόρμες να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των χρηστών.

Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται περισσότερο

Η χρεωστική κάρτα παραμένει η πιο δημοφιλής μέθοδος πληρωμής, με το 57% των συμμετεχόντων να την έχουν χρησιμοποιήσει τις τελευταίες 28 ημέρες.

Ακολουθεί το PayPal με 49%, που διατηρεί υψηλή προτίμηση χάρη στην ευκολία και την ασφάλεια που προσφέρει.

Η αντικαταβολή παραμένει στο 21%, ενώ οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται από το 20%, οι λογαριασμοί Revolut από το 19% και οι ψηφιακές πλατφόρμες Apple Pay και Google Pay από 17%. Οι τραπεζικές καταθέσεις καταγράφουν 6%, ενώ μόλις 1% δηλώνει «δεν ξέρω».

Προτιμήσεις των καταναλωτών

Όταν ρωτήθηκαν ποια μέθοδο προτιμούν γενικά, το PayPal προηγείται με 34%, η χρεωστική κάρτα ακολουθεί με 25% και η αντικαταβολή έρχεται τρίτη με 12%.

Τι καθορίζει την επιλογή πληρωμής

Η ασφάλεια αναδεικνύεται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας για το 71% των καταναλωτών. Ακολουθούν η ταχύτητα (56%) και η ευκολία (49%), δείχνοντας πόσο κρίσιμη είναι η εμπειρία χρήσης.

Σε χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται η συνήθεια (15%), η οικονομία (14%) και τα προγράμματα επιβράβευσης (10%). Μόλις 2% επιλέγουν τρόπους πληρωμής με δόσεις ή αναβολή, ενώ 1% δηλώνει «άλλο» και λιγότερο από 1% «δεν ξέρω».

Η αξιοπιστία καθορίζει τις επιλογές

Η έρευνα δείχνει ότι η αξιοπιστία παραμένει το βασικό ζητούμενο. Οι χρεωστικές κάρτες διατηρούν την πρωτοκαθεδρία λόγω της εξοικείωσης και της εμπιστοσύνης που εμπνέουν στους καταναλωτές.

Παράλληλα, η ταχύτητα και η ευκολία ενισχύουν τη χρήση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών και υπηρεσιών όπως PayPal, Revolut και Apple/Google Pay. Οι καταναλωτές προτιμούν λύσεις που διασφαλίζουν τα προσωπικά τους δεδομένα και προσφέρουν απρόσκοπτες συναλλαγές, καθιστώντας τις επιλογές πληρωμής καθοριστικό στοιχείο της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2025 - 19:32
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