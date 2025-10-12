Έρευνα Nexi: Ασφάλεια και ταχύτητα «οδηγούν» τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα

Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται περισσότερο
Η χρεωστική κάρτα παραμένει η πιο δημοφιλής μέθοδος πληρωμής, με το 57% των συμμετεχόντων να την έχουν χρησιμοποιήσει τις τελευταίες 28 ημέρες.
Ακολουθεί το PayPal με 49%, που διατηρεί υψηλή προτίμηση χάρη στην ευκολία και την ασφάλεια που προσφέρει.
Η αντικαταβολή παραμένει στο 21%, ενώ οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται από το 20%, οι λογαριασμοί Revolut από το 19% και οι ψηφιακές πλατφόρμες Apple Pay και Google Pay από 17%. Οι τραπεζικές καταθέσεις καταγράφουν 6%, ενώ μόλις 1% δηλώνει «δεν ξέρω».
Προτιμήσεις των καταναλωτών
Όταν ρωτήθηκαν ποια μέθοδο προτιμούν γενικά, το PayPal προηγείται με 34%, η χρεωστική κάρτα ακολουθεί με 25% και η αντικαταβολή έρχεται τρίτη με 12%.
Τι καθορίζει την επιλογή πληρωμής
Η ασφάλεια αναδεικνύεται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας για το 71% των καταναλωτών. Ακολουθούν η ταχύτητα (56%) και η ευκολία (49%), δείχνοντας πόσο κρίσιμη είναι η εμπειρία χρήσης.
Σε χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται η συνήθεια (15%), η οικονομία (14%) και τα προγράμματα επιβράβευσης (10%). Μόλις 2% επιλέγουν τρόπους πληρωμής με δόσεις ή αναβολή, ενώ 1% δηλώνει «άλλο» και λιγότερο από 1% «δεν ξέρω».
Η αξιοπιστία καθορίζει τις επιλογές
Η έρευνα δείχνει ότι η αξιοπιστία παραμένει το βασικό ζητούμενο. Οι χρεωστικές κάρτες διατηρούν την πρωτοκαθεδρία λόγω της εξοικείωσης και της εμπιστοσύνης που εμπνέουν στους καταναλωτές.
Παράλληλα, η ταχύτητα και η ευκολία ενισχύουν τη χρήση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών και υπηρεσιών όπως PayPal, Revolut και Apple/Google Pay. Οι καταναλωτές προτιμούν λύσεις που διασφαλίζουν τα προσωπικά τους δεδομένα και προσφέρουν απρόσκοπτες συναλλαγές, καθιστώντας τις επιλογές πληρωμής καθοριστικό στοιχείο της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.