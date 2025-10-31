ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε πάνω από 10.000 νέους επιχειρηματίες 30 - 59 ετών
17:42 - 31 Οκτ 2025

Ξεκίνησε η καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης του προγράμματος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών ελέγχου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχώρησε στην καταβολή της πρώτης δόσης ύψους 4.600 ευρώ, η οποία πιστώνεται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025 και εντάχθηκαν συνολικά 10.055 δικαιούχοι σε όλη τη χώρα.

Η δράση επιχορηγεί με 17.000 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 30–59 ετών, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Μέσω του προγράμματος, ενισχύονται νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προωθείται η αυτοαπασχόληση και ενδυναμώνεται η βιώσιμη ανάπτυξη και η τοπική οικονομία.

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιχορήγηση διάρκειας 12 μηνών, με εκκίνηση κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησής τους.

Το συνολικό ποσό των 17.000 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

1η δόση: 4.600 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση: 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου

3η δόση: 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 170.941.273 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021–2027.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε σχετικά: «Με το πρόγραμμα αυτό δίνουμε την ευκαιρία σε χιλιάδες ανέργους να μετατρέψουν μια ιδέα σε πράξη και ένα όνειρο σε βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις γυναίκες, που αποτελούν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας».

Με τέτοιες δράσεις, η ΔΥΠΑ στηρίζει την καινοτομία, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητα των πολιτών, συμβάλλοντας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στις ίσες ευκαιρίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

